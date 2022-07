Los días previos al encuentro frente a Talleres de Córdoba fueron complicados para Boca. La eliminación de la Copa Libertadores fue solo el comienzo. Despidieron al director técnico, llegó uno interino y sacó a un referente, se destapó la interna entre el plantel y los dirigentes y se dio una dura derrota contra San Lorenzo.

El contexto de conflicto generó expectativa en las tribunas: todos se preguntaban cómo iba a ser el recibimiento de los hinchas a los jugadores en La Bombonera. Para sorpresa de algunos, hubo aplausos y cánticos para el equipo a pesar de la floja situación y de un rendimiento flojo contra "La T" más allá del triunfo. Luego del encuentro, un hincha habló ante las cámaras de TyC Sports y dio un mensaje que identificó a todos.

"Vamos a decir todo lo que tenemos que decir. El periodismo quería ver sangre acá y no la hubo. Acá se alentó, siempre se alienta", comenzó. Y agregó: "Lo que tenemos que arreglar va a ser de las puertas para adentro siempre. De acá para afuera, va a ser esto siempre: la gente alentando. Acá no se abandona, no se desciende, no se deja de alentar, se concentra, no hay escarcha, no hay frío. Acá está la gente que sige a Boca a todos lados".

"¿Qué le dirías a Benedetto?", le preguntó el cronista. "Que se calle la boca, que siga entrenando y que siga demostrando que es hincha de Boca y acá se lo va a bancar. Pero tiene que callarse, entrenar, tener compromiso, responsabilidad y esfuerzo porque es lo mismo que pone la gente que viene a ver a Boca y que lo sigue a donde va. Cuando River tiene kilombos hagan lo mismo que hacen con Boca ustedes", fue la respuesta del hincha.