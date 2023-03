Si hay algo que cualquier hincha puede soñar es poder festejar un título con los jugadores de su equipo. Luca, un nene que disfrutó de tener a Boca en su provincia, podrá contarlo por el resto de su vida. El chico saltó al campo de juego del Estadio Madre de Ciudades y vivió una increíble experiencia.

"El nene saltó a la cancha, vino con la madre, y lo apadriné por hoy", explicó el Chelo. Y así fue: estuvo con el plantel en el momento en el que levantaron la copa y compartió momentos con todos los jugadores durante el festejo.

Luego, en diálogo con ESPN, lo entrevistaron. "Una sola cosa quiero decir: aguante Boca, vamos a por todo y a ganar todo", declaró el pibe. Hasta ahí la cosa iba bien, pero se fue de boca: "Las gallinas putas". ¡Nooo!

Entre risas, a Weigandt le preguntaron si se lo llevaba para Buenos Aires y Luca no se achicó ni un poquito: "Yo no tengo problema". Sin lugar a dudas, un momento que el chico no olvidará nunca en su vida. ¡Espectacular!