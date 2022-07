En los últimos días, los rumores que vinculan a Arturo Vidal con Boca se hicieron más fuertes. Se sabe ya que el mediocampista quiere irse del Inter de Milán y puede hacerlo con el pase en su poder. Y por eso hay varios clubes sudamericanos interesados en contratarlo: los que picaron en punta hasta el momento fueron el Xeneize y Flamengo de Brasil.

Sin embargo, trascendió que el deseo del chileno pasa por ponerse la camiseta azul y oro. Lo dijo en su momento: es un sueño para él poder jugar en La Bombonera algún día. Si bien la oferta del club brasileño es más importante, la intención del jugador es la esperanza del consejo de fútbol. Y ahora se dio un nuevo guiño.

En Twitter compartieron el video de un recorte del programa "De Zurda" de 2015, donde Víctor Hugo Morales le pregunta a Diego Armando Maradona: "¿Cuál es el mejor jugador de América hoy en día?". "A mí James Rodríguez me encanta. Y me gusta mucho el chileno Vidal. Me gusta mucho... Ese es un jugador para Boca. Yo le pondría la camiseta de Boca directamente", fue la respuesta de Diego.

Para sorpresa de todos, Arturo Vidal le dio "MeGusta" a esa publicación y los hinchas de Boca se volvieron locos. En este tipo de operaciones, el deseo del futbolista es lo que decanta la negociación para un lado u otro. Y por eso la esperanza del Xeneize es que el chileno quiera cumplir su sueño.