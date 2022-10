El domingo pasado, Boca empató con Independiente pero como Racing perdió con River, el Xeneize se consagró campeón de la Liga Profesional 2022. Se trata del primer título de Hugo Ibarra como director técnico de Primera División y un gran paso para su carrera como entrenador.

El miércoles, sin embargo, el "Negro" tuvo que poner un equipo alternativo para darles descanso a varios jugadores y el conjunto azul y oro fue eliminado en las semifinales de la Copa Argentina contra Patronato. Al parecer, el resultado le dejó una enseñanza al DT, que ya tiene claro su plan para lo que viene.

Ibarra decidió, tras el entrenamiento de este viernes, darles el fin de semana libre a los jugadores de Boca. La idea es que todos descansen y tengan un tiempo con sus familias de cara a la última semana de trabajo del 2022. Luego retomarán la actividad de cara a la final del Trofeo de Campeones, que será el 6 de noviembre.

Con respecto a ese partido, el entrenador tiene decidido poner a todos los titulares que tenga a disposición. Darío Benedetto no llegará y aún se aguarda por la sanción de Pol Fernández y Frank Fabra (todavía no se confirmó si pueden jugar o no el partido), pero el resto jugará desde el arranque. Ibarra se la juega por su segunda estrella como DT y no quiere fallar, contra el rival que sea: este miércoles se define entre Tigre y Racing.