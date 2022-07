"No tuve nunca la suerte de jugar en La Bombonera. Siempre he querido sentir lo que dicen. Todos sabemos lo ganador que es Boca. Sería un sueño jugar ahí", dijo Arturo Vidal allá por el 2020 en ESPN. De ello se agarró el Consejo de Fútbol y fue a realizarle un ofrecimiento para que arribe a la Argentina en este mercado. Aunque claro, Flamengo también fue por él y el chileno se marchó hacia Brasil. Los del Xeneize no lo perdonan...

Después de que su primo salga a los medios a asegurar que la llegada del volante ex Juventus a Boca estaba en "un 80%", el mediocampista que supo compartir plantel con Lionel Messi en el Barcelona optó por continuar su carrera en el Fla. Fue presentado con bombos y platillos y subió un posteo que rápidamente se llenó de comentarios.

"Vende humo": los hinchas de Boca atacaron a Arturo Vidal en su último posteo

Después de la gran presentación en el estadio, Arturo Vidal subió una foto con la camiseta de Flamengo y escribió: "Hoy se hace realidad un sueño que tuve toda mi vida. Agora sou Mengão". ¿Para qué? En minutos llovieron críticas contra él.

"Vende humo", "tribunero" y otros comentarios aparecieron rápidamente en la cuenta oficial del chileno, que se prepara para jugar la Copa Libertadores y sueña con volver a pisar fuerte en América.