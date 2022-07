Las eliminaciones de Boca en los últimos años se dieron de diferentes maneras, pero será difícil encontrar una similar a la de ayer. El equipo de Sebastián Battaglia superó a Corinthians en el juego, pero la ineficacia de Darío Benedetto lo condenó: erró un penal en los 90' y falló otro en la tanda que podía clasificar al equipo a cuartos.

Cuando pegó la vuelta a principios del 2022, ningún hincha imaginaba que el sueño copero con el Pipa podía terminar así, pero hubo alguien que sí. Andy, astrólogo, había anticipado que este no iba a ser el año del 9 y le recomendaba al Consejo no incorporarlo para evitar este desenlace.

"Hoy le voy a dar un consejo a Boca Juniors solo por redes sociales, ya que pude hablar ayer con gente de Boca. Les ofrecí una opinión gratuita y esa fue clara: Boca NO TENDRIA QUE TRAER A Benedetto. No tendrá un buen año. Lesión y demás...", había tuiteado cuando todavía no estaba cerrado el pase desde el Elche.

Increíblemente, la historia se dio así. Pese a que volvió con gol, las lesiones lo dejaron afuera en varios partidos del semestre pasado y hasta fue reemplazado en el entretiempo del Superclásico por cuestiones físicas. Lo de anoche dejó en claro que el 2022 no fue el gran año del goleador. "Avisé en enero", dijo Andy anoche tras la clasificación de Corinthians.