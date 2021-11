Marcos Rojo selló su histórica vuelta a Estudiantes de La Plata a principios del 2020 y el Estadio Jorge Luis Hirschi lo recibió con una multitud de hinchas para darle la bienvenida tras su paso por el Manchester United. Con apenas 29 años, el defensor mundialista con la Selección Argentina volvía al Pincha.

A pesar del buen comienzo, la historia no terminó bien. Rojo solo pudo jugar un partido con la camiseta del León (victoria 2-1 frente a Defensa y Justicia) antes de sufrir un desgarro que lo iba a marginar un tiempo de las canchas. La pandemia que azotó al mundo frenó todas las competencias y, luego del parate, el defensor decidió continuar su carrera en Boca Juniors a partir de febrero de 2021. Su decisión no cayó bien entre los platenses y la relación hoy no está como lo solía ser.

Quien fue consultado por lo sucedido fue, ni más ni menos, que Juan Sebastián Verón. El presidente de Estudiantes asisitó al piso de ESPN F90 y Federico Bulos le preguntó por Marcos Rojo. "No estoy enojado con él", comenzó el ídolo del Pincha. A continuación, argumentó: "Son decisiones. Él tomó una decisión y después cada uno se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma".

Luego, Bulos le preguntó a la "Brujita" si entendía la decisión que el jugador había tomado, a lo que Verón respondió: "Rojo es un profesional, no es que tiene necesariamente que volver a Estudiantes. Cada uno, dentro de esas decisiones, busca su propia historia. Entonces, está bien. Pero no, para nada estoy enojado". No hay rencores tras lo sucedido y, para complementar, el presidente del Pincha declaró que hace poco estuvo reunido con el defensor. ¿Pensarán lo mismo los hinchas?