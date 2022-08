A pesar de que en las últimas semanas se entrenó en el predio de Racing, club donde surgió y con el que tiene una conexión desde hace muchos años, Sergio Romero no dudó cuando le llegó la oferta de Boca. Conversó con Juan Román Riquelme, aceptó la propuesta y fue presentado este lunes, donde no solo habló de su felicidad por este pase sino que también dijo que nunca le llegó un ofrecimiento de "La Academia".

Pero, además, "Chiquito" también tiró que "Boca es el club más grande de la Argentina" y eso generó el enojo de todos los hinchas. Y también de Víctor Blanco, el presidente del club: "No es una frase acertada la de Romero sobre que Boca es el más grande de Argentina. Me Pareció desafortunada e innecesaria".

Con respecto a lo que dijo el guardameta sobre que Racing no le ofreció jugar en el club, Blanco mencionó: "Cuando hablé me dijo que su prioridad era Europa. Tenemos dolor pero entendemos su decisión. Y también entiendo el enojo del hincha de Racing, es lógico". Y agregó: "Racing hizo todo para que vuelva Romero pero él se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha... Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande".

"Por supuesto que tengo la misma sensación de enojo de los hinchas, las palabras de Romero fueron desafortunadas, no hacían falta", ratificó el presidente sobre las declaraciones del arquero. Y cuando le preguntaron si le cerrará las puertas del club a Sergio, respondió: "No te digo para siempre, pero por lo menos por un tiempo largo, sí".