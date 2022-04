En "Equipo F" (ESPN) se debatía sobre la decisión de Sebastián Battaglia de mantener a Agustín Almendra afuera del plantel profesional. Y Leonardo Astrada expuso su opinión al respecto: "¿Vos pensás que sumando a Almendra a la Reserva lo están potenciando al entrenador o lo están desautorizando? Necesitás el apoyo de los que están arriba en Boca. En River apoyan a todos".

Sebastián Vignolo escuchó lo que dijo el exfutbolista y se metió de lleno en el debate. "¿Ahora la culpa también es de los dirigentes? No entiendo lo que querés decir, Leo. ¿Qué tienen que hacer con Almendra entonces? ¿Que no juegue más?", le preguntó el conductor del programa.

El "Pollo" aprovechó y marcó su postura sobre lo que sucede en Boca: él cree que el DT debe perdonar al volante. "Desde el punto de vista dirigencial siempre van a tratar de conciliar. ¿Sabés una cosa? No levantarle la sanción a Almendra también es un error de Battaglia. Hay que saber perdonar, ya está", aseguró.

Vignolo explicó por qué siente que esta situación no se vio nunca en River y dejó en claro que Battaglia debería dejar todo atrás. "Lo de Rolheiser y Angileri es un tema de plata. ¿Sabés las cosas que se dicen en caliente? La barbaridades que se dicen enojado... ¿Tan imperdonables son? Mostrá altura y decí: 'Vos te equivocaste en esto y esto. Demostrame ahora. Pero no perdonar... No estoy de acuerdo", sentenció.