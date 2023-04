El actual defensor de Alianza Lima se refirió al tenso episodio que tuvo con el Pipa. "Se equivocó y me pidió disculpas", aseguró.

Pasaron casi 5 meses de que los caminos de Boca y Carlos Zambrano se separaron. Aún así, el zaguero sigue dando que hablar. En los últimos días trascendieron distintas versiones de la pelea que tuvo con Darío Benedetto en agosto de 2022 y es por eso que él mismo decidió romper el silencio y contar la verdad.

"El tema de Darío me sorprende. Me ha llamado mucha prensa. Darío es un tremendo jugador, se equivocó en su momento, ya creo que lo reconoció, me pidió disculpas y todo quedó ahí. Nunca salió de mi boca si pasó esto o lo otro", arrancó diciendo el Káiser.

"Son cosas del fútbol que a veces en los equipos, en las casas, en las familias pasa. Siempre ha hablado gente que no tiene que hablar, el que tiene que dar la su versión soy yo. En Argentina se especularon muchas cosas...", continuó el peruano en su descargo: "Que en el hotel metían mujeres, que metieron alcohol, que me suspendieron. Es una mentira tremenda. Está equivocada la prensa y la gente compra eso. Se especuló de todo y nunca hubo una prueba. Es una pena que hasta el día de hoy se hable así, pero es lo que vende".

Y cerró: "Lo único que yo quiero es que le vaya bien a Boca Juniors, club al que pertenecí, me siento hincha y nunca va a cambiar. Algún día iré a visitarlos a mis compañeros que están ahí. Yo contento de poder seguir en contacto con ellos".