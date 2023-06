Boca parece haberse despojado de la carga negativa que había dejado la derrota 4-0 en su visita a Godoy Cruz de Mendoza por la Liga Profesional con una goleada a su favor por el mismo marcador en La Bombonera, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Monagas.

El equipo que conduce Jorge Almirón, que ya tenía asegurada la clasificación a octavos desde la pasada semana, aseguró ahora el ingreso a la fase final como uno de los mejores primeros y espera ansioso por conocer su rival en el sorteo que se realizará la próxima semana.

Todo toma tanta trascendencia en el Mundo Boca que los hinchas pasaron de las dudas al éxtasis, algo que se percibió tanto en el semblante con el que abandonaron La Bombonera como en las redes sociales. También buena parte de la prensa argentina dejó de lado las críticas para proponer al Xeneize como candidato al título. No todos, porque la goleada ante Monagas no le cambió la ecuación ni el análisis a Toti Pasman.

“Boca no es candidato en la Copa Libertadores. Se que es antipático decirlo cuando acaba de ganar 4-0, goleó, volvió ‘van Vázquez’, Barco jugó bien de extremo, metió un gol de derecha, metió otro gol Chelo Weigandt… Sé que es antipático. Pero yo les digo la verdad. No me voy a comer el chamuyo de Monagas. Este Boca no es candidato”, manifestó en Radio La Red apenas finalizado el encuentro.

Por el contrario, Pasman puso a River como el gran candidato a ganar la Copa Libertadores: “Es el mejor equipo que yo vi, a pesar del 1-5 (ante Fluminense en Brasil). Por el potencial, por plantel, por entrenador, por jerarquía. Porque están las famosas cuatro patas que van de la mano, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, hinchas. Van todos juntos de la mano”.