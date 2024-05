Con los dobletes de Miguel Merentiel y de Equi Fernández, tras comenzar perdiendo, en el Estadio Madre de Ciudades, Boca se lo dio vuelta a Central Córdoba de Santiago del Estero y lo venció por 4 a 2 en el partido correspondiente a la fecha 2 de la Liga Profesional.

En este encuentro, los dirigidos por Diego Martínez mostraron dos caras totalmente distintas, ya que al finalizar el primer tiempo caían por 2 a 0, y en el complemento lograron darlo vuelta, marcando los 4 tantos. Es por esto que los fanáticos del Xeneize no se mostraron conformes con el rendimiento del equipo e hicieron saber su descontento en las redes sociales.

Más allá de las críticas generalizadas para con los titulares, también se criticaron nombres puntuales, y el que estuvo en el foco de las mismas fue el del arquero, Sergio Romero, quien tuvo una noche para el olvido al tener responsabilidad en los dos goles del Ferroviario.

“Chiquito Romero, ciclo re contra cumplido”, “Que mal ataja Chiquito Romero”, “Basta de Chiquito Romero”, “Chiquito Romero es una bolsa de papas”, “Perdí la confianza en Chiquito Romero”, “Que rescinda en el vestuario”, “Se le terminó el veranito”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas sobre el rendimiento del golero.

Sergio Romero fue criticado por los hinchas de Boca. (Foto: Getty).

Si bien el nivel de un arquero no se puede analizar en profundidad con estadísticas como pasa con los jugadores de campo, hay una en particular que deja en evidencia el mal partido que tuvo Romero, ya que ante Central Córdoba no realizó atajadas. Es decir, las dos veces que le patearon al arco, fueron goles.

Los comentarios de los hinchas de Boca sobre el rendimiento de Chiquito Romero

Los números de Sergio Romero en Boca

Desde su llegada al Xeneize, el arquero de 37 años lleva disputados 68 partidos, en los que recibió 63 goles y mantuvo su arco en 0 en 26 oportunidades. Por el momento, no ganó títulos en el club.

Boca le renovará el contrato a Sergio Romero

El arquero de unos de los tantos futbolistas que tiene Boca en el plantel con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y es por eso que ya llegaron a un acuerdo para extender el vínculo por una temporada más, hasta fines del 2025. “Estoy contento, estoy muy feliz de estar en este club. Tengo todo acordado con el presidente para seguir, así que vamos a extender el vínculo por un año más, hasta diciembre del 25. Tengo a mi familia que está muy feliz de estar acá, tomamos la mejor decisión como familia”, afirmó el arquero de Boca en la conferencia de prensa posterior al partido contra Fortaleza.