Boca cuenta con un plantel amplio y de calidad. Por tal motivo es que varios futbolistas deben salir a préstamo. Un caso puntual es el de Aaron Molinas, es muy buen mediocampista que tuvo minutos en la Primera del Xeneize entre 2021 y 2022, pero que en 2023 pasó a Tigre a préstamo.

La intención era volver a ceder al joven de 23 años. De hecho, fue un pedido de Unión cuando se negociaba por el pase de Kevin Zenón, pero finalmente Molinas no fue al Tatengue porque tenía decidido emigrar a préstamo a Olimpia de Paraguay, país del que es su padre. En los últimos días hubo negociaciones entre el Decano y el Xeneize y todo parecía estar encaminado, pero surgió un problema que puso freno a las charlas.

¿Qué problema apareció?

Olimpia de Paraguay pretende que el préstamo de Aaron Molinas sea con opción de compra, algo que no convence del todo a Boca. Los paraguayos tienen el deseo de tener la chance de comprar la mitad del pase del volante y la suma que pusieron -no trascendió la misma- no convenció a la dirigencia del Xeneize.

Las negociaciones continuarán en los próximos días y habrá novedades. Si Olimpia no cambia su postura, el futbolista podría quedarse en Boca. Diego Martínez no vería con malos ojos mantener al mediocampista, aunque no sabe realmente si podrá darle la cantidad de minutos que él desea.

¿Cómo fue el 2023 de Aaron Molinas en Tigre?

Tigre tuvo un 2023 complicado, no hizo un buen papel y estuvo cerca de la zona de descenso casi hasta el final del año. Más allá de eso, Aaron Molinas jugó bastante: en total fueron 42 partidos con la camiseta del Matador en los que marcó un tanto y brindó cuatro asistencias. En líneas generales fue un paso más que correcto el del mediocampista por el conjunto de Victoria.