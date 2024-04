Finalmente no hubo acuerdo en la última reunión con el Consejo para renovar su contrato, que termina en diciembre. Diego Martínez lo considera importante.

La derrota contra Estudiantes no fue la única mala noticia de Boca en la noche del viernes. Es que Nicolás Valentini, una de las prioridades del Consejo de Fútbol en las negociaciones contractuales, no aceptó la última oferta del club y podría irse mucho antes de lo deseado.

Según informó el periodista Martín Arévalo, el marcador central “pidió ser transferido en junio”, con el objetivo de dejarle algo de dinero al Xeneize y no irse libre. Además, su decisión de no extender no tiene que ver con el contrato, sino con que “siente que está en el mejor momento de su carrera y quiere saltar a Europa“.

La última reunión entre Maximiliano Pra, agente del jugador, y el club se dio el jueves. Allí, según informó TyC Sports, se le ofreció un salario mucho más alto del que percibe actualmente (el mismo que tiene Cristian Medina) y un contrato con duración hasta 2028. Aún así, no hubo acuerdo.

Valentini está muy bien considerado por Diego Martínez, aunque no es titular porque corre por detrás de Marcos Rojo. En la última fecha FIFA, el zurdo fue citado por Lionel Scaloni y sabe que llegar al Viejo Continente puede darle chances de mantenerse en la consideración.

¿Qué otras renovaciones son prioritarias en Boca?

Con el principio de acuerdo al que se llegó con Nicolás Valentini, a Boca le quedan otras tres renovaciones prioritarias por concretar. Según había adelantado el periodista Augusto César en ESPN, los futbolistas que con los que el club quiere seguir contando en 2025 son Edinson Cavani, Luis Advíncula y Pol Fernández.

Los números de Valentini en Boca

Valentini lleva 47 partidos disputados con la camiseta de Boca, donde supo anotar 2 goles (a Racing e Independiente). Además, recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez.