Pese a que se formó y debutó en Primera en Argentinos Juniors, Alexis Mac Allister quedó vinculado a la camiseta de Boca. El 10 del Liverpool vive un gran presente en Europa, pero ya palpita su regreso al fútbol argentino, aunque no quiso prometer que será a Brandsen 805.

En diálogo con TyC Sports, soltó: “No me gusta prometer que voy a volver porque la realidad es que falta mucho y puede pasar de todo. Obviamente que las ganas están, sobre todo porque para mí fue muy corto el paso por Boca, me hubiese gustado estar más, pero el tiempo dirá si tengo esa posibilidad y me la dan”.

De todas formas, aclaró: “No hay que olvidarse de Argentinos, es el club que me dio la posibilidad de crecer y disfrutar de jugar el futbol. Voy a ir día a día y en un tiempo veremos”.

La opinión de Mac Allister del Superclásico

El volante de la Selección Argentina se perdió gran parte del encuentro ya que había jugado con Liverpool la final de la Carabao Cup contra Chelsea. De todas formas, confesó: “Pude ver los últimos minutos. Lo pongo y a los 2 o 3 llegó el gol de Boca. A partir de ahí vi hasta al final”.

“No estoy tan informado al respecto pero esos últimos minutos estaba para los dos, cualquiera lo podía ganar”, cerró.

Además, el volante no dudó en elogiar a Equi Fernández, una de las figuras del Xeneize: “Me gusta seguir los partidos siempre que pueda. Equi Fernández es un jugador diferente, tiene un talento muy grande. Tampoco es tan fácil y no todo es fútbol, hay que estar preparados desde lo mental. Lamentablemente no lo conozco y no puedo opinar mucho. Lo que si veo es el partido a partido y Equi me gusta mucho”.

Los números de Alexis Mac Allister en Boca

Alexis disputó apenas 20 partidos en un solo semestre con la camiseta de Boca. En su corto ciclo, convirtió 2 goles y dio 4 asistencias.