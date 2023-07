Almendra todavía no se fue de Boca: "Están poniendo trabas"

Con el mercado de pases ya abierto en la Liga Profesional, Racing se prepara para presentar a uno de los refuerzos de mayor renombre en el fútbol argentino: Agustín Almendra. El mediocampista arregló un pre-contrato con la Academia mientras estaba apartado del plantel profesional de Boca y está todo dado para que sea oficializado en los próximos días, pero surgieron complicaciones.

Pasado el 30 de junio, fecha en la cual se venció su vínculo con el club de La Ribera, el volante no se presentó a entrenar bajo las órdenes de Fernando Gago para encarar lo que resta del Torneo LPF 2023. Tomás Dávila, periodista de ESPN, dio más detalles al respecto e intentó llevarle la tranquilidad al hincha de Racing por la llegada de su nuevo refuerzo.

“Aquí hay una cuestión y hay que seguirla bien de cerca. Almendra todavía tiene que desvincularse de Boca, por eso todavía no se ha hecho la revisión médica ni se presentó a entrenar. Lo cierto es que aquí lo están esperando”, describió el cronista que cubre a la Academia. Una vez termine el trámite en La Ribera, el mediocampista ya se mudará definitivamente a Avellaneda. Pero, ¿por qué se demora tanto?

Dávila fue contundente: “Parece que están poniendo algunas trabas que no estaban previstas. Almendra se va libre y la relación no termina muy bien con la dirigencia de Boca, por lo que se está demorando su salida. Si no es esta semana, será la próxima”. Una pequeña novela que se resolverá en estos días, pero que genera dolores de cabeza en Racing.