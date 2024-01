Después de lo que fue su paso por Boca, a donde renunció tras la derrota en la final de la CONMEBOL Libertadores, Jorge Almirón fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Colo-Colo.

En medio de la conferencia de prensa, a Almirón le consultaron por su relación con Giorgio Armas, el reconocido astrólogo de Boca, dado a que se viralizaron sus constantes predicciones durante la estadía del ex DT de Lanús y Godoy Cruz.

“Es un poco delicado. No tengo nada que esconder. Este señor (astrólogo) cuando llego a Boca me lo sugiere un directivo”, fue lo primero que esbozó el flamante entrenador del Cacique. Y añadió: “Yo lo llamé, hicimos un zoom y me sacó una foto. No tengo ninguna relación directa, no lo conozco”.

Luego, se encargó de aclarar que “no tengo tiempo de ponerme a explicar cada información falsa que sale. No hay ningún contacto”. De esta manera, Jorge Almirón le puso un punto final a las especulaciones sobre su relación directa con Armas. Pero quedó una pregunta sin responder: ¿Quién fue el directivo de Boca que le acercó el contacto?

La respuesta de Giorgio Armas a los dichos de Jorge Almirón

Tras confirmar que no tiene relación con el astrólogo, Giorgio Armas se encargó de responderle públicamente a Jorge Almirón. Lo hizo a través de sus redes sociales, y con una simple foto en la puerta de las instalaciones de Colo-Colo.

¿Quién es Giorgio Armas?

El astrólogo es fanático del conjunto de La Ribera y se popularizó en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ya que allí daba sus predicciones sobre los partidos de Boca, así como también le pedía ayuda a la gente con rituales para proteger a su equipo.

El paso de Jorge Almirón por Boca

Pese a que no ganó ningún título, Jorge Almirón fue el entrenador que llevó a Boca a una final de la CONMEBOL Libertadores después de un lustro. Durante su estadía, consiguió 17 triunfos, 13 igualdades y 13 derrotas en 43 encuentros.