Dentro del mundo Boca siguen festejando lo que fue la clasificación a la semifinal de la CONMEBOL Libertadores, donde ahora deberán medirse frente a Palmeiras por un lugar en la definición que se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre en el Maracaná.

Más allá de lo que es la euforia de los fanáticos del Xeneize, a Jorge Almirón se le vienen dos compromisos importantes: Tigre, este domingo por la Copa LPF, y el domingo 10 de septiembre tendrá que enfrentar a Almagro por la Copa Argentina.

Justamente para lo que será el duelo ante el Tricolor, el DT de Boca no podrá contar con uno de sus mejores jugadores, y ya lo está lamentando. Sucede que en las últimas horas se confirmó que uno de los extranjeros del plantel fue convocado a su seleccionado para las Eliminatorias CONMEBOL.

Así como Cristian Medina, Leandro Brey y Nicolás Valentini no podrán jugar porque fueron citados a la Sub-23 de la Selección Argentina, fue Juan Reynoso quien convocó a Luis Advíncula para la Selección de Perú , que deberá medirse ante Paraguay y Brasil.

De esta manera, Advíncula se marchará del Xeneize después del cotejo ante el Matador de Victoria, correspondiente a la fecha 3 de la Copa LPF. Una vez que culmine la fecha FIFA, se reincorporará para afrontar el duelo contra Defensa y Justicia, que aún no tiene día ni horario confirmado.

¿Cuándo jugará Boca por la Copa Argentina?

El partido correspondiente a los octavos de final, donde Boca enfrentará a Almagro, se disputará el domingo 10 de septiembre en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, ubicado en la provincia de La Rioja. Iniciará a las 17:30 horas.

Día y horario para las semifinales de la Copa Libertadores

Miércoles 27 de septiembre: Fluminense vs. Internacional

Jueves 28 de septiembre: Boca vs. Palmeiras

Miércoles 4 de octubre: Internacional vs. Fluminense

Jueves 5 de octubre: Palmeiras vs. Boca