Si bien el Boca 0 – Palmeiras 0 se jugó con la tensión clásica de una semifinal de Copa Libertadores, algo para rescatar es que el duelo casi ni subió de temperatura. Sin embargo, en los micrófonos, Jorge Almirón no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de Abel Ferreira.

Al DT del Xeneize le contaron que, minutos antes, su par del Verdao declaró que habían sido “ligeramente superados” y que las chances del local solo habían sido “por errores propios”. En conferencia de prensa, el entrenador contestó a esas palabras del portugués.

“Bueno, lo que opine no me interesa mucho. Yo vi un partido diferente, un partido fuerte que hizo el equipo”, soltó Almirón, que empezó a enumerar: “Hubo una jugada del Colo (Barco), que fue muy buena en el primer tiempo, no sé cuántos toques hicimos para llegar a la situación de gol. No fue ningún error provocado y si hay algún error provocado es porque el equipo presionó bien”.

Luego, apuntó directamente contra Ferreira: “El técnico de ellos es de hablar mucho, también es conflictivo. Es un buen entrenador, tiene muy buenos jugadores, pero va a ser una semifinal muy fuerte“.

Y cerró: “Nosotros somos un equipo que también tenemos hombres y estos muchachos están acostumbrados a jugar en canchas difíciles. Y bueno, estaremos preparados para todo”.

El cruce de Abel Ferreira con un periodista en la conferencia

Después de que un periodista cuestionara su planteo “defensivo”, el estratega portugués soltó una frase más que desafiante: “Es más fácil ponerse el micrófono y hacer preguntas que jugar aquí dentro, eh”.

Y agregó: “Vinimos a jugar a un estadio mítico, con un ambiente y una atmósfera espectacular. El partido fue difícil. Los partidos de Copa Libertadores son difíciles. Boca fue ligeramente superior en casa. No es el resultado que queríamos. Ahora en nuestra casa vamos a aprovechar la ventaja para pasar a la final que es nuestro objetivo”.

¿Cuándo es la revancha?

Palmeiras y Boca se volverán a ver las caras el próximo jueves 5 de octubre a las 21:30 horas en el Allianz Parque de San Pablo.