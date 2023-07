La noticia del día es la llegada de Edinson Cavani a Boca, después de varios intentos durante la gestión de Juan Román Riquelme al frente del fútbol del Xeneize. Sin embargo, la novedad que más sorprendió este sábado tiene que ver con el inminente arribo de un exfutbolista de River: Marcelo Saracchi.

Luego de una controversial novela con Facundo Colidio como protagonista, Boca le “devuelve” la jugada a su clásico rival contratando al defensor uruguayo que fue campeón de la Copa Libertadores 2018 en la que el Millonario se consagró en Madrid y que mostró su fanatismo por La Banda en más de una oportunidad a través de las redes sociales.

La polémica, claro está, no sale del debate futbolero entre hinchas y el folclore del fútbol argentino. Lo cierto es que ser futbolista es una profesión y nadie sabe qué es lo que el destino tiene preparado para cada jugador. Sobre esto habló el mismísimo Saracchi en 2020, cuando fue entrevistado en Directv Sports durante la pandemia.

Saracchi no le cerró nunca las puertas a Boca: sus declaraciones

“Si en algún momento se da, ¿jugarías en Boca?”, le preguntó el periodista Gustavo Kuffner al charrúa, que inmediatamente respondió. “Es cierto que estoy muy identificado con River. Pero yo digo que esto, además de ser pasión, es por lo económico. Tengo un hijo, una mujer y una familia detrás, muchas veces los hinchas no piensan eso”, dijo el nuevo refuerzo del Xeneize hace algunos años.

En adición, Saracchi anticipó, de alguna manera, lo que hoy está viviendo deportivamente. “Ojalá que yo el día de mañana pueda decidir con el corazón, no por lo económico, pero todos sabemos que esto es un trabajo. Dios quiera que el día de mañana me quiera River, pero si me quiere Boca también…”, explicó el lateral uruguayo hasta que no lo dejaron hablar más por la frase que había dejado en la entrevista. Probablemente sea la explicación de su presente a la espera de la oficialización del Xeneize.