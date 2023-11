Luego de un año de ausencia en su selección por decisión técnica, Edinson Cavani regresaba a una nómina de convocados con Uruguay para lo que es esta fecha FIFA de noviembre en donde la Celeste se enfrenta ante Argentina y Bolivia. Sin embargo, en el último partido con Boca previo a lo que era su citación al seleccionado, el delantero de 36 años sintió una molestia muscular y tuvo que pedir el cambio.

La imagen de su salida de La Bombonera tras la molestia muscular dejó preocupación en Uruguay y en Boca, ya que se retiró con vendaje en su pierna y con una renguera que le impedía caminar correctamente. El entrenador Mariano Herrón, en conferencia de prensa luego del triunfo ante Newell’s, destacó que lo de Cavani era “una molestia en el cuádriceps” y que “se analizará si se tendrá que hacer estudios“. Sin embargo, a primera hora de este lunes, se confirmó lo peor: Cavani tiene una lesión muscular, por lo que fue desafectado de la Selección de Uruguay.

Boca ya no contaba con él para el partido de semis de la Copa Argentina ante Estudiantes que se iba a desarrollar en plena fecha FIFA, pero lo cierto es que ahora ni siquiera en Uruguay contarán con su regreso debido a esta cuestión muscular en el cuádriceps que lo alejará de las canchas al menos durante un puñado de días, que fueron lo suficientemente cercanos a los partidos de la Selección como para ser considerado prescindible. Una verdadera mala fortuna para Cavani, quien deberá esperar al 2024 para regresar a su seleccionado.

¿Quién lo reemplazará a Cavani en la Selección Uruguaya?

Según confirmaron los periodistas Sebastián Giovanelli y Germán García Grova, Marcelo Bielsa eligió a Federico Viñas, delantero de 25 años que milita en las filas del León de México y que ya fue citado en anteriores ocasiones, aunque sin haber hecho su debut en la Selección hasta el momento. En la temporada actual en la Liga MX, Viñas lleva 6 goles y una asistencia en 12 partidos jugados, por lo que su buen presente lo depositó en la “Celeste” para ser parte de la nómina que enfrentará a Argentina y Bolivia.

Pese a que muchos en Uruguay reclamaban que era momento de Miguel Merentiel por su enorme presente en Boca, y se intensificó aún más tras la lesión de Cavani, finalmente el Xeneize seguirá contando con “La Bestia” para las semis de la Copa Argentina y en la selección oriental, Marcelo Bielsa optó por inclinarse por Viñas para reemplazar a Edinson Cavani.

¿Qué lesión tiene Cavani?

De momento no se conoce la gravedad de su lesión pero al estar involucrado su cuádriceps, se trata de una lesión muscular en la cual, tras someterse a estudios este lunes en Boca Predio, se conocerá el grado de la misma. De ser grado 1, se tratará de una ligera distensión de no más de 15 días de recuperación, pero si ya es de grado 2 o 3, se tratará de un desgarro parcial o total, por lo que será más de un mes fuera de las canchas. Debido a cómo se dio la jugada en donde se le produjo la lesión, se estima que no será de gran gravedad la cuestión física de Cavani, pero sí lo suficientemente cercana a la fecha FIFA como para ser descartado por Marcelo Bielsa.

Otras dos bajas en Uruguay

Además de Edinson Cavani, Marcelo Bielsa sufrió las bajas de Joaquín Piquerez y Matías Vecino, también por lesiones sufridas este último fin de semana. Este jueves, en La Bombonera, se enfrentan contra la Selección Argentina.

Los convocados de la Selección de Uruguay

Para la doble fecha de Eliminatorias de cara al Mundial 2026, Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de convocados en donde finalmente no se encuentran ni Edinson Cavani, ni los dos recientes lesionados Piquerez y Vecino. Quien sí estará de regreso de manera confirmada es Luis Suárez. Este jueves a las 21 horas en La Bombonera, enfrentarán a la selección campeona del mundo, y el próximo martes en Montevideo serán locales ante Bolivia.