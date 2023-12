Hace escasos días, se planteó una posibilidad que podía llegar a romper el mercado de Sudamérica si prosperaba. Debido al interés de Flamengo de contar con Nicolás De La Cruz en este mercado de pases, en River se lanzaron con una propuesta por un intercambio mano a mano por Giorgian De Arrascaeta, una de las grandes figuras del Mengao y del fútbol brasileño en sí.

Sin embargo, la posibilidad se difuminó rápidamente por diversos motivos, ya que el talentoso enganche uruguayo manifestó que no tenía intenciones de mudarse al club de Núñez y, en paralelo, la cuestión económica no aparece como un dato menor, ya que De Arrascaeta tiene un valor mucho más elevado en el mercado que De La Cruz. Sin embargo, un tercer factor aparecería en el medio, relacionado plenamente al fanatismo del volante de 29 años.

Apenas trascendió el rumor de su posible desembarco en River, De Arrascaeta dejó un comentario en redes sociales en donde nuevamente manifestaba su estrecho vínculo con Peñarol y con Boca, algo que entre los hinchas millonarios no cayó bien. Tras esto, el periodista Luis Fregossi reveló información inesperada respecto al futuro del charrúa.

En concreto, el jornalista expresó: “Me confirman que De Arrascaeta le dijo que no a River. El volante uruguayo recibió el ofrecimiento de Enzo Francescoli.

Lo cierto es que la casi segura llegada de De La Cruz le abre la puerta de salida del Flamengo. ¿Alguien de Boca lo llamó? Todavía no. ¿Y si te llama Román?“. Así, informó que aún no hubo gestiones de parte del Xeneize, pero en caso que se dé la comunicación desde la Ribera para conocer su situación, Riquelme debería estar atento a su respuesta.

Además, Fregossi añadió como información: “Sabido es que De Arrascaeta es fanático de Peñarol y que aparte tiene un sueño para su carrera: jugar en el fútbol argentino con la camiseta de Boca“. Por último, sentenció que dos factores podrían ser claves para que se facilite su arribo en caso que se entablen negociaciones: su amistad con Cavani y sus ganas de jugar como local en La Bombonera. Por cuestiones económicas, no sería una labor sencilla, pero si desde Boca tomar la decisión de avanzar por su pase, podría generarse la llegada de Giorgian De Arrascaeta a Brandsen 805.

¿De Arrascaeta a Boca? Económicamente, casi imposible

El uruguayo de 29 años tiene una cotización de 17 millones de euros según el portal Transfermarkt, monto que lo posiciona como el quinto futbolista más caro del Brasileirao detrás de las jóvenes estrellas Vitor Roque y Endrick, y de sus compañeros de equipo Gabigol y Pedro. Además, posee contrato en Flamengo hasta diciembre del 2026, lo que complicaría aún más la posibilidad de su llegada a Boca o a cualquier club del fútbol argentino. Además, en 2019 al Mengao le costó 15 millones de euros su pase, por lo que mínimamente buscarán sacar un rédito económico por el mismo.