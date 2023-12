River quedó eliminado en semifinales de la Copa de la Liga mediante los doce pasos tras un reñido 0 a 0 ante Rosario Central en Córdoba. El equipo de Martín Demichelis fue el encargado de tener la pelota durante el encuentro, dominando la posesión del mismo por encima del “Canalla”, pero fue errático con el arco custodiado por Jorge Broun y por eso no logró sentenciar la serie a su favor. En los penales, nuevamente River no estuvo fino y erró sus cuatro remates, quedando sin chances de seguir en competencia en el marco local.

Luego de esta dura derrota desde la pena máxima para el Millonario, quien tomó la palabra fue el entrenador, Martín Demichelis, quien no solo analizó el encuentro ante los de Miguel Ángel Russo, sino que también habló acerca de su futuro y el de varios de los futbolistas del plantel actual del conjunto riverplatense. Entre ellos se encontraba Nicolás De La Cruz, quien parece tener los días contados en Núñez.

Es que el uruguayo es una de las grandes figuras de River en este 2023 y por eso es buscado desde varios clubes del extranjero que quieren quedarse con sus servicios. Entre estos, quien más puja por su pase es Flamengo, quien incluso ya puso sobre la mesa una oferta de 16 millones de dólares por su pase (River se quedaría con la mitad porque comparte 50-50 el pase con Liverpool de Uruguay).

Y como si fuera poco, el propio De La Cruz habló al respecto hace escasos días, en donde dio a entender que se avecina un fin de ciclo tras 5 temporadas en el Millonario, cuando luego de vencer a Belgrano en la anterior ronda de los playoffs de la Copa de la Liga, el volante soltó: “Después de que se termine el torneo, veremos lo que pasa. Pero bueno, siempre soy agradecido a la institución y a mis compañeros“. Y Martín Demichelis, tras la derrota contra Rosario Central, se expresó en una línea similar a la de DLC sobre su futuro.

En conferencia de prensa, el DT de River sentenció: “ Con De La Cruz hay un compromiso de venta. Ojalá no lo vengan a buscar, pero dudo que no vengan. Es un jugador de jerarquía, de características mixtas, siempre está ahí. Seguro lo vengan a buscar “. Así, Demichelis manifestó que las chances de River de seguir contando en el 2024 con el nacido en Montevideo son mínimas. Posiblemente, desde el próximo mercado de pases, De La Cruz tendrá puesta la camiseta de Flamengo.

Demichelis sobre su futuro

Tras la derrota, Demichelis se mostró entero como para seguir haciéndose cargo de River pese a la eliminación con Rosario Central. En conferencia, “Micho” soltó: “Siempre digo lo mismo, no me subí al escalón del éxito cuando ganamos el primer torneo, y no me confundía para perder mis ideales porque sé de dónde vengo, y tampoco me voy a dejar hundir por el mundo externo. Soy inmensamente feliz y lo seré hasta el último día de que sea entrenador de River. Tengo la fortaleza para ir al River Camp y pararme frente al grupo para hacer el entrenamiento. Yo hago mis análisis con la gente que lo tengo que hacer e intento escuchar. Me sigo sintiendo con fuerza para lo que viene“.

De La Cruz, listo para emigrar a Flamengo

El Millonario ya le hizo más de una promesa de venta al uruguayo en mercados anteriores y la venta nunca llegó. Incluso el Mengao buscó al mediocampista en 2022 y hasta presentó una oferta, pero River lo retuvo para jugar la CONMEBOL Libertadores.

En esta oportunidad, De La Cruz parece estar decidido a cambiar de aires y desde el reconocido medio Ge Globo informaron que el charrúa ya dio el paso adelante para mudarse a Brasil en los próximos meses.

“El jugador ya está hablando con conocidos que viven en Río de Janeiro para trazar el posible movimiento con su familia, formada por su esposa y sus dos hijas”, comentaron los periodistas Fred Gomes y Letícia Marques en uno de sus artículos para el pretigioso medio brasileño. Noticia que, en el mundo del fútbol, suele vaticinar traspasos.

La oferta de Flamengo por De La Cruz

El ofrecimiento formal diseñado por Flamengo se traduce en nada más ni nada menos que 16 millones de dólares netos. Sin embargo, cabe destacar que ese monto debería repartirse en partes iguales entre River y el Liverpool de Uruguay. Como consecuencia de ello, al Millonario le ingresarían alrededor de 8.000.000 de la mencionada moneda estadounidense.