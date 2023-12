Luego de lo que fue su paso sin pena ni gloria como entrenador de Huracán, Sebastián Battaglia estuvo alejado del mundo del fútbol, hasta que en las en las últimas horas salió fuerte a un cruce en las redes sociales, respondiéndole a otra vieja gloria de Boca, como lo es el Pepe Basualdo, quien lo criticó por su paso como DT del Xeneize.

“Querido Pepe Basualdo: Yo tengo mis convicciones bien claras, no me siento un experimento. Cuando uno piensa diferente hay choques que son inevitables. Boca es mi casa y siempre voy a querer lo mejor”, tiró el ex futbolista de Boca en su cuenta de X para responderle a Basualdo.

Es que, días atrás, en diálogo con Bolavip, el Pepe Basualdo fue contundente a la hora de hablar sobre la llegada de Diego Martínez a Boca, y allí criticó fuertemente a Battaglia, a quien trató de ser “un experimento” como entrenador, al igual que Hugo Benjamín Ibarra, que estuvo al mando del primer equipo durante una temporada.

“Es un experimento más, como Battaglia e Ibarra. Los equipos que dirigió los mantuvo, tuvo un año bueno con Tigre, después pasó lo que pasó, con Huracán peleó el descenso y pudo zafar. Creo que Boca es mucho más que eso, tiene que venir un técnico consagrado, a la altura de lo que es el club y no estar experimentado a ver qué pasa”, dijo Basualdo criticando tanto a Battaglia como a Ibarra y Martínez.

Sobre el paso de Battaglia como entrenador del Xeneize, fue su segunda experiencia tras un paso corto por Almagro y un buen rendimiento en la Reserva de la institución, Tras la salida de Miguel Ángel Russo, asumió como interino, y gracias a la obtención de la Copa Argentina 2021, fue ratificado en su cargo.

Luego, en la temporada 2022, a pesar de haber ganado la Copa de la Liga, fue despedido por la dirigencia de Boca tras quedar eliminado de la Copa CONMEBOL Libertadores ante Corinthians como local y por sus dichos sugerentes por la falta de refuerzos que tuvo en su último mercado de pases.

Basualdo opinó sobre la posible llegada de Palermo a Boca

El actual entrenador de Platense confesó en conferencia de prensa que en caso de que la oposición comandada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri gane las elecciones, él será el entrenador para la temporada 2024. Referido a esto, también en diálogo con Bolavip, Basualdo opinó al respecto.

“Cuando los técnicos arreglan contratos con otros clubes y después tienen la necesidad de ir a Boca o la Selección, hay cláusulas o algo de antemano. Cuando Palermo arregló con Platense, lo único que pensó es que si Boca lo llama él se iba a ir. Cuando se postuló Macri, creo que Martín no lo dudó”, tiró.

Los números de Sebastián Battaglia como entrenador de Boca

A lo largo de la temporada en la que dirigió al primer equipo, Battaglia dirigió un total de 57 partidos, con un saldo de 29 triunfos, 17 empates y 11 derrotas, logrando el 60.82% de los puntos posibles. Además, se consagró campeón de la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022.