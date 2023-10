Mientras el equipo de Jorge Almirón se prepara para enfrentarse en La Bombonera a Estudiantes de La Plata por la fecha 11 de la Copa de la Liga, todos los cañones en el mundo Boca apuntan al 4 de noviembre, día en el que Boca se medirá con Fluminense, en búsqueda de la tan ansiada séptima.

Referido a lo que será este encuentro que se disputará en el Maracaná de Brasil, Jorge Bermúdez, campeón de la Libertadores con el Xeneize en dos oportunidades (2000 y 2001), y actual miembro del Consejo de Fútbol de la institución, habló con el canal oficial de Boca.

“Sabes por qué no tengo ansiedad, porque ya la viví desde adentro. Algunos de los que nos hemos ido de la cancha, nos ataca el doble la ansiedad. A mí me pasó todo lo contrario. Cuando arranque el partido será otra historia, pero ahora llenarnos de ansiedad no sirve. Lo único que le pido a Dios es que todos los chicos estén aptos para jugar”, comentó

Y agregó: “Por más que apriete, no voy a cabecear en los córners, no puedo pegar una patadita de atrás, así que dependo de los muchachos, que ellos estén bien y que llegue el momento del partido y que todos podamos disfrutar. Y eso es lo más importante”.

Para este partido, tal como marca el protocolo de CONMEBOL, el Xeneize tendrá que estar 4 días antes, por lo que el 1ero de noviembre estará viajando a Río de Janeiro, sede de la final, en donde se concentrará el plantel y llevará a cabo dos entrenamientos, en las jornadas de jueves y viernes.

Estas prácticas, serán realizadas en el predio del Vasco da Gama, que se lo cedió al elenco de La Ribera, y el viernes, día previo de la final, harán el reconocimiento de campo, para luego realizar la conferencia que organiza el ente organizado del certamen internacional más importante de Sudamérica.

Cabe destacar que para este partido Boca tendrá una baja sensible, ya que su capitán, Marcos Rojo, fue expulsado en el último partido contra Palmeiras, por lo que Bruno Valdéz y Nicolás Valentini pelean por ese puesto, para acompañar a Nicolás Figal en la zaga central.

Cuándo se juega la final de la Copa CONMEBOL Libertadores

El partido está pautado para el sábado 4 de noviembre en el Maracaná de Brasil y comenzará a las 17:00 horas de Argentina. El mismo, será dirigido por el árbitro colombiano, Wilmar Roldán.

El gobierno de Brasil dictaminó la Ley Seca para el día de la final

Este jueves el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, publicó un comunicado con el que anunció la decisión de decretar la prohibición tanto de la venta como del consumo de bebidas alcohólicas en los alrededores del Estadio Maracaná.

La misma, entrará en vigor a partir de la medianoche del día 4 (o sea pasadas las 12 de la noche del viernes tres de noviembre) y se extenderá hasta las 6 de la mañana del domingo 5, es decir, cerca de 12 horas después de finalizado el encuentro.

El equipo arbitral para la final

Roldán estará acompañado por Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz como asistentes. Andrés Rojas será el cuarto árbitro y Wilmar Navarro el quinto. El VAR estará integrado por los chilenos Juan Lara, Ángelo Hermosillo (AVAR1) y Edson Cisternas (AVAR2), sumados al colombiano John Ospina (AVAR3).