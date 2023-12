Boca está viviendo una de las semanas más complicadas del año a nivel dirigencial, ya que el próximo domingo 3 de diciembre se iban a realizar las elecciones presidenciales en el campo de juego de La Bombonera, pero las mismas fueron suspendidas días antes por una disputa legal entre la oposición y el oficialismo.

Es que, desde la lista comandada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, quienes competirán contra Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, denunciaron a La Justicia que hay una irregularidad en el padrón electoral, con 13 mil socios que pasaron de adherentes a plenos entre septiembre y noviembre del 2021.

Luego de que se realice una conciliación obligatoria en la jornada del pasado jueves, las partes no llegaron a un acuerdo, y es por eso que se determinó que las elecciones no se harán este 3 de diciembre, sino que tendrá que postergarse, con fecha a confirmar, ya que el domingo 10 no podrá ser por la asunción de Javier Milei en la Presidencia de la Nación.

Sobre estos hechos ocurridos, desde la dirigencia de Boca emitieron un nuevo comunicado, en el que informan que han apelado la resolución dictada por la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N°11 que dispuso a pedido de la oposición la suspensión del acto eleccionario previsto para el día domingo 3 de diciembre del corriente año.

Referido a esto, fuentes cercanas al club de la Ribera le contaron a Bolavip que aún tienen la esperanza de que los comicios puedan llevarse a cabo este domingo, debido a que la cuestión pasa por la decisión de la jueza, quien tiene la potestad de autorizar que se realicen. A su vez, afirman que no tendrían por qué haberse suspendido y es por eso que están luchando para que el socio pueda emitir su voto el próximo domingo.

Cabe destacar que ayer, luego de que salga la decisión de La Justicia, el abogado de Boca, Sebastián Rodríguez, rompió el silencio y explicó que “Es absolutamente claro que han pedido la suspensión de las elecciones. La jueza las suspendió porque ellos lo pidieron así” con respecto al pedido de la oposición.

Por su parte, desde la lista de Ibarra y Macri, también se pronunciaron al respecto con un comunicado en las redes sociales de la agrupación Unidos por Boca, en el que aseguran que quieren votar el 3 de diciembre, pero debido a la intransigencia del oficialismo en mantener las irregularidades verificadas por la justicia, los socios de Boca no podrán votar este domingo

El comunicado completo de Boca

En el día de la fecha, las autoridades del Club Atlético Boca Juniors, por intermedio de sus letrados, han apelado la resolución dictada por la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N°11 que dispuso a pedido de la oposición la suspensión del acto eleccionario previsto para el día domingo 3 de diciembre del corriente año. Asimismo, se ha planteado la nulidad de tal pronunciamiento judicial con base en las irregularidades que presenta y por último, se ha recusado con causa a la señora magistrada interviniente.

Una vez más, le pedimos a la oposición que recapacite, deje de lastimar al club, socias/os e hinchas, a fin de poder celebrar el día domingo próximo las elecciones previstas y que todos los socios y las socias de la institución puedan elegir libremente sus autoridades y participar de una gran fiesta.

La denuncia de Boca a Andrés Ibarra en las redes sociales

Ya con esta disputa conocida, desde las redes sociales del Xeneize emitieron otro duro comunicado el pasado martes, en el que afirman que no quieren dejar votar a los socios de Boca, ya que la “denuncia del candidato de la oposición, Andrés Ibarra, lo único que persigue es que no se realicen las elecciones”.