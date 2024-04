El futuro de Sergio Romero, sorpresivamente, empieza a ser un tema de debate puertas adentro de Boca Juniors. Es que, si bien es el arquero titular de Diego Martínez, la finalización de su contrato a fin de año hace que su renovación esté en evaluación. Esto hace que también se piense en la contratación de algún reemplazante.

El periodista Luis Fregossi reveló en su programa Mundo Boca Radio (AM 1350) que “Boca está buscando arquero porque no es segura la continuidad de Chiquito Romero“. Evidentemente, el futuro del actual guardameta titular no es seguro.

El contrato de Romero con Boca termina en diciembre de 2024. Lleva un total de 58 partidos en el Xeneize y fue determinante para llegar a la final de la Copa Libertadores en las definiciones por penales. Por eso, la noticia sobre su posible salida hace ruido, puesto que se ha consolidado como titular de forma indiscutida, más allá de las últimas apariciones de Leandro Brey (su reemplazo mientras se recupera de su lesión).

Boca prioriza otras renovaciones antes que la de Chiquito Romero

A la información de Fregossi se sumaron los dichos del periodista de ESPN, Augusto César, quien reveló que la renovación de contrato de Sergio Romero “está en evaluación“. Es el mismo caso que tiene Darío Benedetto, quien también finaliza vínculo a fin de año.

En este sentido, el Consejo de Fútbol de Boca, que encabeza Juan Román Riquelme, tiene como prioridad las renovaciones de otros cuatro jugadores: Edinson Cavani, Guillermo Pol Fernández, Nicolás Valentini y Luis Advíncula.

Algunos de estos cuatro futbolistas ya tienen negociaciones avanzadas con los dirigentes de Boca como son los casos de Valentini y Advíncula. De todas maneras, restan los anuncios oficiales y las charlas tanto con Cavani como con Pol Fernández.

“Leandro Brey es el arquero del futuro de Boca”

Las especulaciones sobre el futuro de Chiquito Romero llegan justo cuando está ausente por lesión y Leandro Brey ha tenido buenas actuaciones. Fue figura en el debut por Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí como visitante.

En Boca tienen claro que Brey “es el arquero del futuro“, según afirmó Augusto César. Desde el año pasado que se menciona que el ex Los Andes apunta a ser el guardameta del futuro en el Xeneize. En todo caso, estas actuaciones hacen que su momento esté cerca de llegar.