Boca hoy: Blanco es baja, el posible 11 vs. Independiente y el guiño de Colapinto

Este viernes, a dos días del partido contra Independiente, el Vasco Arruabarrena fortaleció los entrenamientos de todo el plantel de Boca y tomó una decisión importante: Lautaro Blanco, figura de este semestre, no jugará el clásico para ser preservado de cara al partido contra River.

Así las cosas, el DT comenzó a definir el equipo que saldrá a la cancha ante el equipo de Avellaneda el próximo domingo desde las 17:00. Además, desde Estados Unidos, Franco Colapinto tendrá representación xeneize en la carrera que se disputará en Austin este fin de semana. Enterate de todas las novedades acá.

Guiño de Colapinto a Boca en el GP de Estados Unidos

Este domingo, al mismo tiempo del clásico entre Boca e Independiente en Avellaneda, se correrá la carrera de los Estados Unidos en la Fórmula 1, donde lógicamente habrá presencia argentina con Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

Como sucede en determinadas carreras, los pilotos y escuderías suelen llevar nuevos modelos de cascos o diseños de sus monoplazas como un atractivo extra del fin de semana. Para la que se correrá en Austin, Colapinto será uno de los que cambiará de look.

En este sentido, el argentino tendrá un nuevo casco, con varios guiños a Boca y a Argentina.

Para empezar, el casco será principalmente blanco, con tintes celeste, azules y amarillos, para personalizarlo con la bandera albiceleste y la boquense. Además, usará un diseño similar al que tenía Carlos Reutemann en su paso por la Fórmula 1, y su nombre estará escrito con la tipografía de la marca de cerveza Quilmes, que no solo es un sponsor suyo, sino que también emulará al momento en el que Boca lo tenía en su camiseta.

Detalles del nuevo casco para Franco que compartió su diseñador @andwerndesign



“Special Design for Franco 🇦🇷 for the 2026 Austin F1 GP. Following the colors of Carlos Reutemann and adding some Boca 💙💛💙 & Diego flair …” pic.twitter.com/JCN8wWb4QT — Tina ⁴³ 🎀 (@tina43arg) October 23, 2026

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Como un guiño extra a Boca, en la parte central del casco estará una franja azul con su número, el 43, en amarillo, simbolizando el dorsal de una camiseta alternativa xeneize.

Lautaro Blanco, preservado vs. Independiente

El futbolista que más minutos lleva disputados en el ciclo de Arruabarrena no estará disponible para el clásico ante Independiente por cuestiones físicas. El rosarino de 27 años jugó los 90′ en la clasificación a la final internacional, pero desde el primer tiempo acusó un malestar en su pierna. Ahora, el DT eligió que descanse de manera obligatoria este fin de semana.

No se trata de una lesión o molestia; de hecho no se hizo estudios por ahora, pero sí es una realidad que el Vasco lo parará esta fecha y no sumará minutos frente a Independiente para que esté en óptimas condiciones para el Superclásico, que se disputará el próximo 1 de noviembre.

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En los momentos en los que Blanco no jugó, Arruabarrena lo reemplazó con el juvenil Matías Satas o con Malcom Braida, por lo que estas horas serán determinantes para conocer quién ocupará su lugar en Avellaneda.

El posible 11 de Boca vs. Independiente

Pese al desgaste producido en el partido ante Vasco da Gama en el Maracaná, el DT planifica poner lo mejor disponible, aunque sin el mencionado Lautaro Blanco.

Además de quién será su reemplazante, otra duda radica en el mediocampo, si Leandro Paredes nuevamente es arriesgado o si suma minutos nuevamente Rodrigo Battaglia, para priorizar la recuperación final del capitán xeneize de cara al duelo con River. Por último, quedará ver quienes acompañan a Miguel Merentiel en la delantera. Entre Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco, jugarán dos de tres.

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Sin su lateral izquierdo titular, el Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida o Matías Satas; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia o Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

El panorama de las lesiones de Aranda, Bareiro y Belmonte

Bien se sabe que Boca está en un gran momento, pero aún no ganó ningún título y debe definir 4 competencias en las próximas semanas. En ese sentido, podría recuperar 3 futbolistas determinantes para los últimos partidos de la temporada, lo que significaría una excelente noticia puertas adentro. ¿Los protagonistas? Tomás Aranda, Adam Bareiro y Tomás Belmonte.

Cabe recordar que el ’10’ del Xeneize sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha, el paraguayo debió ser operado de una hernia de disco lumbar, mientras que el mediocampista atravesó una rotura de menisco externo. Sin embargo, están afrontando el tramo final de sus rehabilitaciones. Acá, el panorama detallado de cómo está cada uno de ellos y cuándo podrían volver.