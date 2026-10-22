Boca podría recuperar a Aranda, Bareiro y Belmonte para la final de la Copa Sudamericana

Los 3 futbolistas son claves para Arruabarrena y ya realizan trabajos de campo con pelota, para volver a las canchas antes de lo previsto.

Bien se sabe que Boca está en un gran momento, pero aún no ganó ningún título y debe definir 4 competencias en las próximas semanas. En ese sentido, podría recuperar 3 futbolistas determinantes para los últimos partidos de la temporada, lo que significaría una excelente noticia puertas adentro. ¿Los protagonistas? Tomás Aranda, Adam Bareiro y Tomás Belmonte.

Cabe recordar que el ’10’ del Xeneize sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha, el paraguayo debió ser operado de una hernia de disco lumbar, mientras que el mediocampista atravesó una rotura de menisco externo. Sin embargo, están afrontando el tramo final de sus rehabilitaciones y este jueves hicieron trabajos con pelota.

Aranda, Bareiro, Belmonte y Marchesín realizaron trabajos en campo durante el entrenamiento de esta mañana en Boca Predio ⚽️💪🏼 pic.twitter.com/YnyQQ9X1iU — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) October 22, 2026

El panorama de Tomás Aranda

En primer lugar, los tiempos de recuperación son mejores de lo planificado, lo que marca una buena noticia. Pese a eso, aún es difícil asegurar que podría jugar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro ya que todavía es muy pronto y cada semana de rehabilitación es clave para analizar si el avance es suficiente para jugar antes de lo esperado.

Lo que sí, es muy probable que juegue antes del cierre de la temporada, aunque está atado a los resultados. Esto se debe a que, si Boca llega a la final del Torneo Clausura, se juega el sábado 19 de diciembre y le daría el plazo suficiente para estar en óptimas condiciones. Sin embargo, no quieren apurarlo porque puede ser contraproducente.

Tomás Aranda, en el entrenamiento de Boca.

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El panorama de Adam Bareiro

El paraguayo ya dejó atrás la operación por la hernia de disco lumbar y ya realiza trabajos con pelota. Al ser una lesión diferentes, depende de la evolución del día a día y se lo seguirá de cerca. Por una cuestión de inactividad, es poco probable que llegue a la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield, pero una semana más tarde es ante Mineiro y podría ser distinto el panorama.

Adam Bareiro, en el entrenamiento de Boca.

El panorama de Tomás Belmonte

El mediocampista sufrió la rotura de menisco externo, pero acelera los tiempos de recuperación para poder estar a disposición en la recta final de las competiciones. De hecho, este jueves fue su primer entrenamiento con pelota, lo que deja en evidencia el avance significativo para volver a jugar antes de lo previsto en un panorama inicial.

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