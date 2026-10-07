Boca hoy: el consejo de Messi a Flores, el posible 11 vs. Instituto y el duro partido de Vasco da Gama en Brasil

Luego de la fecha FIFA, el foco vuelve a estar en un 100% abocado al fútbol de clubes. En el caso de Boca, si bien no frenó mientras la Selección Argentina jugaba sus compromisos, al Xeneize se le viene una seguidilla áspera de compromisos por el Clausura y las semis de la Copa Sudamericana.

Este viernes enfrentará a Insituto y Rodolfo Arruabarrena deberá definir el 11 inicial, cuidando de algunos futbolistas de cara al partido ante Vasco da Gama del próximo martes. En paralelo, Boca recupera de manera definitiva a Leonel Flores tras su participación en la Selección. De allí, luego de su despedida, el pibe de Boca Predio se trajo un consejo de Messi. Enterate todas las novedades acá.

Vasco da Gama y un duelo clave antes de enfrentar a Boca

El Vasco se medirá este miércoles, desde las 20:30 de Argentina, ante Botafogo por la fecha 29 del Brasileirao. El equipo que será rival de Boca en semis de la Sudamericana deberá sumar de tres para alejarse de la zona de descenso, ya que actualmente se encuentra a dos puntos de ella. El próximo sábado jugará su último partido antes de abrir la serie ante el Xeneize, enfrentando al Remo en condición de local.

El posible 11 de Boca

Si bien el Vasco no tendrá entrenamientos con la totalidad del grupo hasta el día previo al duelo ante Insituto, ya que Álvaro Montero debe regresar de la fecha FIFA con Colombia (algo que Flores, por distancia, ya hizo), la realidad indica que el entrenador le dará descanso a algunos futbolistas, pero no hará una rotación masiva. De todas formas, el golero colombiano estará presente.

Entre los jugadores que verían el partido ante La Gloria desde banco podría estar Leandro Paredes, además del ya mencionado Flores y algún futbolista más que se encuentra con lo justo físicamente, como Jagger Herrera. Además, un cambio será obligatorio, debido a la lesión muscular que sufrió Alan Velasco, que lo dejará por tres semanas fuera de las canchas.

Por cuestión de cupos y descanso, Leandro Lozano podría descansar, quedándose en Buenos Aires para el duelo ante Vasco da Gama.

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Así las cosas, un posible 11 que se asoma para enfrentar a Instituto sería: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Carlos Palacios.

Flores y el consejo que le dio Messi

Luego de haber sumado minutos en su tercer partido en la Selección, pero los primeros con Messi en su despedida, Flores habló en zona mixta. Ante la consulta por la oportunidad de gol que tuvo, con pase del 10, el extremo de Boca reconoció que Messi le dejó un consejo: “Cuando me dio el pase me dijo que haga el gol, había controlado y podría haber hecho el gol, todo lo que venga de él, hay que tomarlo“, expresó.

Además, contó: “No me animé a pedirle una foto, le pedí que me firme una camiseta, pero no me animé a la foto. Es muy distinto, impone mucho, es el mejor de la historia, de todos los tiempos y además es muy buena persona”.