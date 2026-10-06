El Maracaná se perfila para ser la sede de Vasco da Gama vs. Boca por la semifinal de la Copa Sudamericana

A dos semanas para el cierre de la serie de semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama de Brasil, aún no está definido cuál será el estadio para la revancha, debido a que el del elenco de Río de Janeiro no está habilitado.

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Como el Estadio São Januário, cancha del Cruzmaltino, no está habilitado por Conmebol al no cumplir con la capacidad mínima, el club brasileño deberá salir en búsqueda de otra sede, y en este sentido, la que corre con ventaja es el Maracaná, donde Flamengo y Fluminense son locales.

Según lo informado por el Ministerio Público de Río de Janeiro, La Procuraduría General de Justicia del municipio le comunicó al Gobierno del Estado que emitió una recomendación a la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A. para disponibilizar el Maracaná para el partido entre Vasco da Gama y Boca.

De esta manera, a dos semanas de este partido, todo indica que se jugará en el estadio más importante de Brasil. La opción B, que corre por detrás y que hoy es menos viable es la del Nilton Santos, la cancha en la que Botafogo, ya eliminado de la Copa Sudamericana, hace de local.

Cuándo juega Boca contra Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana

El encuentro de ida, que será en La Bombonera, se disputará el próximo martes 13 de octubre, a las 21.30 horas de Argentina. La revancha, será una semana después, es decir el martes 20 del mismo mes, a las 21.30 horas, posiblemente en el mítico Estadio Maracaná.

Datos clave

Boca y Vasco da Gama jugarán la semifinal de la Copa Sudamericana.

jugarán la semifinal de la Copa Sudamericana. El partido de ida será el martes 13 de octubre a las 21:30.

a las 21:30. La revancha se disputaría en el Estadio Maracaná el martes 20 de octubre.