Se confirmó el árbitro para Boca vs. Vasco da Gama con un pésimo y fresco recuerdo para el Xeneize

Con la designación del juez, todo está listo para que se abra la serie en la Bombonera por un lugar en la final de la Copa Sudamericana.

La próxima semana comenzarán las semifinales de la Copa Sudamericana y Boca Juniors intentará dar un paso hacia la gran definición. En La Bombonera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena recibirán el martes a Vasco da Gama por el partido de ida.

Este miércoles CONMEBOL confirmó que Piero Maza será el encargado de impartir justicia en este compromiso. El chileno es un viejo conocido para el Xeneize, no solo por partidos en la presente edición, sino por haber sido el árbitro de uno de los fracasos más grandes del equipo en los últimos años.

Es que Maza fue quien dirigió la vuelta de la serie preliminar de Copa Libertadores 2025 entre Alianza Lima y Boca. Los comandados por Fernando Gago en ese entonces cayeron por penales luego del episodio de la salida de Agustín Marchesín por Leandro Brey.

Recientemente, el árbitro chileno fue el encargado de afrontar los compromisos de ida de Boca tanto en octavos como en cuartos de final de la Sudamericana ante Recolta y Sao Paulo, respectivamente.

Velasco falló su penal ante Alianza Lima. (Foto: Getty)

La terna para Boca vs. Vasco da Gama

Árbitro: Piero Maza (CHILE)

Asistente 1: José Retamal (CHILE)

Asistente 2: Carlos Poblete (CHILE)

Cuarto árbitro: Mathías Riquelme (CHILE)

VAR: José Cabrero (CHILE)

AVAR: Juan Serrano (CHILE)

AVAR 2: Juan Sepúlveda (CHILE)

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El historial de Piero Maza ante Boca y Vasco da Gama

Será la sexta vez del chileno en partidos de Boca y el saldo es totalmente positivo para el Xeneize, aunque pesa la eliminación ante los peruanos. Fueron todas victorias en condición de local, ante Sao Paulo, Recoleta, Alianza Lima y Deportivo Cali. Mientras que de visitante el Xeneize empató sin goles ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana 2024.

Del otro lado, Maza solo estuvo al frente en un partido de Vasco da Gama. Fue la ida de los Playoffs de la actual Sudamericana cuando los cariocas empataron por 2-2 en su visita a Independiente Medellín.

Datos clave

Piero Maza será el árbitro en la ida entre Boca y Vasco da Gama.

será el árbitro en la ida entre Boca y Vasco da Gama. La Bombonera albergará el partido por las semifinales este próximo martes.

albergará el partido por las semifinales este próximo martes. Copa Libertadores 2025: el chileno dirigió la eliminación de Boca ante Alianza Lima.