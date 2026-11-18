Este miércoles, Boca emprendió vuelo a Colombia para llegar con anticipación a la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo sábado 21 ante Atlético Mineiro. Antes de subirse al avión, el Vasco Arruabarrena confirmó la nómina de convocados xeneizes y decidió que todos los integrantes del plantel estarán en Barranquilla en búsqueda del sueño de conquistar un trofeo internacional luego de casi dos décadas.

En este sentido, hubo novedades respecto al posible 11 y a cómo se encuentran los futbolistas tocados físicamente. Enterate de todas las novedades acá.

Los 33 convocados de Boca para enfrentar a Mineiro

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Agustín Marchesín.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Agustín Marchesín. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios. DELANTEROS: Ángel Romero, Milton Giménez, Sebastián Villa, Tomás Aranda, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia, Adam Bareiro, Rodrigo Bacidalupe

El viaje a Barranquilla

A las 14 horas de Argentina, el vuelo con destino a la ciudad costera colombiana salió del Aeropuerto Ministro Pistarini para llegar a las 19:00 locales (21 horas argentinas). Luego de un descanso posterior al viaje y al entrenamiento que se dio en Boca Predio, el plantel xeneize comenzará, este jueves, las prácticas en tierras cafeteras pensando en el duelo frente a Atlético Mineiro, pautado para el sábado 21 a las 19:30 de Argentina.

Los tocados: cómo están Lautaro Blanco, Ascacibar, Milton Delgado y Battaglia

El Xeneize atravesó varias lesiones leves en esta seguidilla de partidos claves para el equipo. Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar, Lautaro Blanco y Milton Delgado fueron generando pequeñas malas noticias, pero ninguna de ellas de gravedad.

En concreto, Battaglia tuvo que frenar dos partidos para recuperarse, Blanco apenas uno y tanto el Ruso como Delgado padecieron esguinces menores, por lo que, más allá de una dolencia, siguieron con los entrenamientos sin inconvenientes.

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Este miércoles, antes de viajar a Colombia, todos entrenaron a la par y quedaron en condiciones de sumar minutos ante Mineiro. Así las cosas, el Vasco podrá poner lo mejor disponible.

El posible 11 de Boca para la final

Con todos a disposición y con los rendimientos más recientes en alza, Arruabarrena tiene diez nombres confirmados en el once inicial para la final, y la única duda radica en el esquema.

Una de las posibilidades es que juegue Leonel Flores en lugar de Alan Velasco para que el 4-3-3 sea más rígido con dos extremos abiertos. En caso de sostener la misma idea de juego de siempre, Velasco o Tomás Aranda podrían ser los titulares, mientras que Flores sería alternativa desde el banco de los suplentes.

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Los diez nombres confirmados salen de memoria: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa y Miguel Merentiel, con la duda entre Leonel Flores, Alan Velasco o Tomás Aranda para completar el 11.