Darío Benedetto se refirió al capitán de Boca Juniors con un mensaje que motiva y llena de esperanza al Xeneize de cara a la final de la Copa Sudamericana.

Darío Benedetto, actualmente en Barcelona de Guayaquil, opinó sobre el mundo Boca Juniors en la antesala de la final de la Copa Sudamericana 2026. Al hablar sobre el actual capitán del Xeneize, Leandro Paredes, el Pipa dejó una fuerte reflexión sobre lo que transmite el 5 de Boca.

“Paredes es un animal. Es un futbolista súper rápido de la cabeza y es un distinto. Maneja los tiempos del partido y le da un plus a Boca. Al lado de Paredes, uno se siente ganador“, dijo Benedetto sobre Paredes en diálogo con DSports Radio. “Te da un respaldo tremendo. Es un campeón del mundo que ha jugado con los mejores del mundo”.

Aunque ambos tuvieron grandes pasos por el equipo de La Ribera, Benedetto y Paredes nunca compartieron plantel en Boca Juniors. Sin embargo, sí coincidieron en algunas convocatorias de la Selección Argentina en 2017.

Benedetto elogia a Paredes y lo coloca en un top 3

Ese puñado de entrenamientos y concentraciones que compartieron fue suficiente para que el Pipa comprendiera la magnitud del futbolista que era Paredes. Así, Benedetto no dudó en colocarlo entre los mejores volantes centrales con los que jugó.

Leandro Paredes, el 5 de Boca Juniors.

“Junto a (Fernando) Gago y (Éver) Banega es uno de los mejores cinco con los que compartí cancha. Son los mejores que he visto“, admitió Benedetto en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026, instancia que Boca alcanzó, en gran parte, gracias a Paredes.

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Benedetto y Paredes nunca jugaron juntos un partido

Convocado por Jorge Sampaoli a tres ventanas internacionales, Benedetto apenas coincidió con Paredes en seis partidos en los que ambos estuvieron en la lista de la Selección. Sin embargo, hay una curiosidad: nunca compartieron cancha en la Selección Argentina.

El único partido en el que ambos jugaron fue el histórico 3-1 contra Ecuador en Quito, por la última fecha de las Eliminatorias a Rusia 2018 (hat-trick de Messi). No obstante, Benedetto arrancó de titular y fue reemplazado por Mauro Icardi a los 76 minutos, mientras que Paredes recién ingresó a los 84 minutos, en lugar de Ángel Di María.

En síntesis

Darío Benedetto elogió a Leandro Paredes como capitán de Boca antes de la Copa Sudamericana 2026 .

elogió a como capitán de Boca antes de la . Benedetto ubicó a Paredes entre los mejores cinco junto a Fernando Gago y Éver Banega .

y . Aunque coincidieron en distintas convocatorias en 2017, nunca compartieron minutos en cancha en Argentina.