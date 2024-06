Boca busca avanzar en el mercado de pases y apunta a que Tomás Belmonte sea el primer refuerzo de cara al segundo semestre. En paralelo, desde la Lazio volvieron a fijarse en Nicolás Valentini, a quien ya sondearon en otros mercado y su situación contractual seduce al equipo italiano para ficharlo inminentemente. Esto, y más, en las noticias de Boca este lunes 10 de junio.

Oferta formal por Tomás Belmonte

Ante la decisión de Pol Fernández de marcharse de Boca a fin de año, más las posibles salidas de Equi Fernández y de múltiples volantes que hoy son recambio para Diego Martínez, en el Xeneize agilizan en el mercado de pases para cerrar, como prioridad, una serie de refuerzos en la zona del mediocampo. En este contexto, los apuntados por el Consejo del Fútbol son Joaquín Pereyra, Lucas Robertone y Tomás Belmonte como los apuntados principales.

Tanto con Pereyra como con Belmonte ya hubo contactos de parte del club de la Ribera, aunque no habían existido llamados con sus respectivos equipos, Atlético Tucumán y Toluca de México. Este lunes se conoció que Boca pretende avanzar de manera formal por el ex Lanús y comunicarse con Toluca para ofrecer una propuesta concreta para adquirir su pase.

Según informó el periodista Fafi Pérez, la oferta que prepara Boca por Belmonte rondará los 4 millones de dólares, un monto que el cuadro mexicano está dispuesto a aceptar para darle salida al volante argentino de 26 años. Antes de dicha propuesta, el Xeneize recibió el sí del futbolista ante la consulta de si le gustaría jugar en Boca.

Por ende, una vez que desde Brandsen 805 envíen la oferta a Toluca, Belmonte quedará cerca de ser el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases, que promete ser el más fuerte de los últimos años para el cuadro boquense.

Lazio viene por Nicolás Valentini

Nicolás Valentini está atravesando un duro presente, no solo desde lo futbolístico. Tras no acceder a la negociación con Boca para renovar su contrato, el Consejo de Fútbol resolvió separarlo del plantel profesional y el central lleva más de dos meses sin poder jugar.

Para colmo, la situación parece no tener vuelta atrás. Diego Martínez ya no cuenta con el defensor para el segundo semestre y en el club le están buscando una salida que pueda dejarle dinero por una posible venta. Fue ahí cuando desde Italia mencionaron la posibilidad de que Valentini arribe a la Lazio.

Gianluca Di Marzio, reconocido periodista italiano experto en fichajes, informó a través de su sitio web oficial que Valentini está en el radar de las Águilas principalmente por su situación deportiva, ya que ven con buenos ojos poder aprovechar su marginación en el plantel de Boca para quedarse con un joven de gran potencial a coste bajo.

Con el agregado de tener pasaporte italiano, Lazio estudia avanzar por el zaguero y no para quedárselo en condición de libre a fin de año, sino pagándole una compensación económica al Xeneize en el próximo mercado de pases, informa Di Marzio.

Las novedades del entrenamiento

Comenzando la semana, el Boca Predio recibió a los futbolistas que Diego Martínez tiene disponibles para los entrenamientos pensando ya en el duelo ante Vélez del próximo viernes en La Bombonera. Y como novedades de la práctica, Luca Langoni dejó atrás su desgarro y estará disponible para el duelo debido a que se entrenó a la par del grupo.

Además, el entrenador supo que Kevin Zenón será utilizable para el duelo con Vélez debido a que será desafectado de la Selección Sub 23 para dicho partido. Su presencia en los Juegos Olímpicos aún no está confirmada, no así la de Equi Fernández, Cristian Medina y Leandro Brey, quienes sí estarán presentes en París 2024.