Boca hoy: los convocados vs. Independiente, habló Bianchi y el pedido de Álvaro Montero

Boca se encuentra ultimando detalles para el duelo ante Independiente, que se dará este domingo en Avellaneda. En este contexto, el Vasco Arruabarrena, quien recientemente recibió elogios de Carlos Bianchi, definió a los convocados para el clásico y planifica una formación con lo mejor disponible. Enterate de todas las novedades acá.

Los convocados para visitar a Independiente

Este sábado, luego de la última práctica en Boca Predio, el Vasco Arruabarrena dará la nómina de futbolistas que quedarán concentrados para visitar a Independiente en Avellaneda, en el marco de la fecha 14 del Clausura.

Sin Lautaro Blanco, para que descanse luego de una larga seguidilla de partidos, pero con Leandro Paredes, Alan Velasco y Sebastián Villa ya recuperados al 100%, el DT convocará 25 futbolistas para el compromiso local. Ángel Romero tampoco aparece entre los citados, ya que los otros cinco extranjeros que ocupan cupo aparecen en la nómina.

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Matías Satas, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Matías Satas, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Carlos Palacios. DELANTEROS: Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco, Sebastián Villa, Milton Giménez, Enner Valencia.

Montero sobre las comparativas con Óscar Córdoba

Montero dialogó con Córdoba, que trabaja para ESPN y dijo: “Se lo he dicho muchas veces al ídolo (Óscar Córdoba), acá es un referente para el club y el hincha de Boca, para la historia del club y para mí particularmente, siendo colombiano. Es un reto lindo para uno, porque siendo colombiano te van a medir o a comparar, pero entendiendo que lo que logró no es nada fácil”.

Además, agregó: “Muchas veces la gente no es consciente de lo difícil que es lograr lo que Óscar logró. Obviamente con ganas de hacer las cosas bien, como lo hablé con él, ojalá pueda acercarme a lo que el hizo en el club. Además no puedes ganarte esa posición en un año o seis meses, es una cuestión que se demora tiempo, esperemos tener ese tiempo para construir un legado y algo lindo acá”.

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“Intento construir mi propio camino e historia, lo he hablado varias veces con Óscar, de buscar mi propia identidad. Llegás a un club gigante como es Boca y tienes que construir tu legado en bases sólidas, hay que colocarle un sello personal, porque las comparaciones no son productivas“, agregó.

Bianchi elogió a Arruabarrena

En las últimas horas, llegó la palabra más autorizada que existe para hablar del cargo de entrenador de Boca y soltó un elogio enorme para el Vasco. Sí, Carlos Bianchi se rindió ante el DT xeneize.

Alejado de los flashes y los micrófonos, así como también de las canchas, el Virrey observa desde su privacidad la actualidad de Boca y se detuvo a dejar una breve descripción del Vasco y su forma de dirigir, además de su personalidad. Ante una consulta de La Nación, Bianchi eligió tres palabras para definirlo: “Es profesional, respetuoso e inteligente“.

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Aquel entrenador que ganó absolutamente todo con Boca, y que tuvo a Arruabarrena como jugador en aquel periplo como DT, bendijo a uno de sus discípulos. Dentro de los cinco que hoy dirigen en el fútbol argentino (Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Mauricio Pellegrino, Alfredo Berti y Arruabarrena), el Vasco es el que más similitudes presenta con la forma de dirigir de Carlos Bianchi.