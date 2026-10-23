Bianchi definió en tres palabras al Vasco Arruabarrena como DT de Boca

El segundo semestre de Boca es para destacar. De la mano del Vasco Arruabarrena, el Xeneize lleva disputados 24 partidos, en los que ganó 15, empató 7 perdió apenas 2. Además, se metió en la final de la Copa Sudamericana, en las semis de la Copa Argentina, está casi clasificado a los playoffs del Clausura y marcha como líder de la tabla anual.

Hoy por hoy, Boca es el único equipo vivo en todas las competencias y sueña con ganar hasta cinco títulos en los últimos meses del año. Sin embargo, el DT mantiene los pies sobre la tierra y baja el mismo mensaje puertas adentro y hacia afuera, ya que señala en cada conferencia de prensa que “todavía no han ganado nada”.

En este contexto, los elogios al Vasco y a su Boca llegan desde distintos puntos. Propios y ajenos se rinden ante el DT xeneize y reconocen la mejoría del equipo desde que asumió su rol en julio de este año. Este viernes, llegó la palabra más autorizada que existe para hablar del cargo de entrenador de Boca: Carlos Bianchi.

Alejado de los flashes y los micrófonos, así como también de las canchas, el Virrey observa desde su privacidad la actualidad de Boca y se detuvo a dejar una breve descripción del Vasco y su forma de dirigir, además de su personalidad. Ante una consulta de La Nación, Bianchi eligió tres palabras para definirlo: “Es profesional, respetuoso e inteligente“.

El Vasco, bendecido por Bianchi

Aquel entrenador que ganó absolutamente todo con Boca, y que tuvo a Arruabarrena como jugador en aquel periplo como DT, bendijo a uno de sus discípulos. Dentro de los cinco que hoy dirigen en el fútbol argentino (Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Mauricio Pellegrino, Alfredo Berti y Arruabarrena), el Vasco es el que más similitudes presenta con la forma de dirigir de Carlos Bianchi.

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Neri Cardozo comparó a Arruabarrena con Bianchi

El mendocino, retirado de fútbol desde 2024, habló con BOLAVIP desde la ciudad mexicana de Mérida, donde reside actualmente, y destacó el labor del Vasco desde su llegada a Boca.

“Arruabarrena tiene cosas de Bianchi. A mi Bianchi me hizo debutar y veo que tiene cosas de él. Esperemos que le vaya bien y que pueda jugar la Libertadores y ser campeón. Creo que es lo que la gente de Boca quiere, la última se ganó en 2007, que yo todavía jugaba en el club. Ahí salimos campeones contra Gremio y creo que la gente quiere sí o sí ganarla”, destacó Cardozo, quien ganó la sexta Libertadores con el Xeneize ante Gremio 19 años atrás.

Además, elogió el presente del equipo: “Veo bien a Boca, está jugando muy bien, ha mejorado. Es lo principal, por la gente también, y por los jugadores”.

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Respecto a un diálogo actual con Juan Román Riquelme, a quien tuvo de compañero y hoy preside el club, arrojó una negativa: “No hablo con él. Tengo su número pero no hablo. Perdí mucho contacto con los jugadores de antes, porque me fui en 2009 para México y perdí contacto con muchos de ellos. En el Mundial vi a Palermo en un partido de Argentina y nos saludamos, nos pusimos a charlar. Con Carlitos Tevez lo mismo, vi a Messi y a los jugadores de la Selección, pero no soy de tener mucho contacto con ex compañeros”, explicó.

Por último, al ser consultado sobre qué jugador del plantel actual se parece a él como futbolista, Neri Cardozo no encontró similitudes: “En Boca jugaba como extremo, pero hacía toda la banda, casi como carrilero. Creo que hoy no hay jugadores que hagan ese trabajo en este Boca, no veo alguien parecido, porque los wings de Boca son más ofensivos. En la época mía tenía que bajar sí o sí, ja. Me gustó muchísimo estar en Boca, los referentes me trataron muy bien, me cuidaron mucho”.