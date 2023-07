Si bien el futbolista es un profesional y debiera hacer su trabajo sin importar el sentimiento, muchas veces el fanatismo tira de la soga y termina impidiendo que se den traspasos o incluso que el rendimiento no sea el esperado por encontrarse en la vereda de enfrente del club que representa o que lo busca en relación con el equipo del cual es hincha.

Sobrados ejemplos encontramos en el fútbol argentino de estos casos, y en este sentido, el mercado de pases actual nos presenta con un escenario así en Boca, ya que se supo que el Xeneize busca a un delantero que no solo tiene pasado en River, sino que también manifestó su fanatismo por el club millonario.

Concretamente, hablamos de Luciano Gondou. El atacante de Sarmiento de 22 años se encuentra en plenas negociaciones con Boca, ya que el Xeneize le ofertó 1.5 millones de dólares al club de Junín por el 50% del pase y podría desembarcar en Brandsen 805 en caso que las charlas avancen fructíferamente.

Pese a haber hecho gran parte de su trayectoria juvenil en Sarmiento, Gondou estuvo en las inferiores de River en la Quinta División, ya que pasó una prueba tras una gran actuación suya con el cuadro verde ante el Millonario y se quedó durante varios meses en el semillero de Núñez. Sin embargo, el delantero terminó regresando a Junín y desde su debut como profesional milita las filas del club del interior de Buenos Aires.

En su breve paso por River, Gondou fue entrevistado por la página oficial del club blanquirrojo y allí manifestó su pasión por dicha escuadra: “Son increíbles, es un sueño del que no quiero despertar. Superó todas mis expectativas. Me dan todo y no me dejan faltar nada. Sobre todo en lo afectivo y la contención, me hacen sentir como en mi casa. River es otro mundo, siempre lo imaginaba pero estando adentro no lo podés creer. Se potencia terriblemente, más que yo soy fanático“, expresó el delantero en 2019. Ahora, Gondou podría recalar en Boca en este mercado de pases ante la oferta que ya le propuso a Sarmiento. Las vueltas de la vida.