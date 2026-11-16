Mariano Closs cuestionó a Nicolás Ramírez tras un polémico fallo: “Menos penal que el de Otamendi”

Nicolás Ramírez se encuentra, nuevamente, en el ojo de la tormenta por su arbitraje en la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

En su primer partido tras una breve pausa para recuperarse de una operación, quedó más que claro que la sombra del último Superclásico perseguirá a Nicolás Ramírez al menos por un tiempo.

Tras un polémico penal en la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, el periodista Mariano Closs fue quien apuntó contra el árbitro y le recriminó su cambio de criterio con respecto al penal no cobrado a Nicolás Otamendi en la reciente victoria de Boca Juniors por 1-0 frente a River Plate en el Torneo Clausura.

“Bueno, está bien, por ahí (Federico) Beligoy le enseñó la jugada. Pero si no, fue penal a Otamendi. Si esto fue penal, fue penal a Otamendi. Por lo menos cobraron penal, siempre cobran fouls en ataque, nunca son penales. Rebobino: este es menos penal que el de Otamendi“, dijo Closs entre risas e ironía durante el programa del lunes de ESPN F12.

Polémico penal para Godoy Cruz contra Tristán Suárez

La jugada a la que hicieron referencia Closs y su equipo de panelistas en ESPN F12 fue el penal que abrió el marcador en la final de la Primera Nacional entre el Tomba y el Lechero. A los 12 minutos del primer tiempo, Ramírez sancionó un penal a favor de Godoy Cruz tras un ligero agarrón dentro del área de Tristán Suárez.

Godoy Cruz, de vuelta en la máxima categoría.

Esteban Burgos lo cambió por gol y el equipo mendocino encaminó el partido para concretar su ascenso y regresar a la Liga Profesional de Fútbol tras una temporada en el ascenso argentino.

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Con la caída de Tristán Suárez y la eliminación de Ferro Carril Oeste, quedó conformado el cuadro del reducido de la Primera Nacional. De cara a la temporada 2027, ya se conocen 29 de los 30 equipos que competirán en la Liga Profesional de Fútbol.

Cómo sigue el reducido de la Primera Nacional

El último boleto se definirá entre los equipos que siguen con vida en el reducido, aunque todavía resta saber cómo se resolverá el partido suspendido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, tras conocerse el informe arbitral y la postura del conjunto mendocino.

El reducido, siempre en el ojo de la tormenta

Es la historia de nunca acabar en el fútbol argentino, especialmente en el ascenso, donde estos escenarios caóticos y extrafutbolísticos se hacen presentes de manera rutinaria, sobre todo en las instancias decisivas del reducido.

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De mantenerse la clasificación de Madryn a los cuartos de final, se reencontrará con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, cruce que se dio el año pasado en la misma instancia y que se definió de forma polémica, cuando el árbitro Lucas Comesaña suspendió el partido de ida —con ventaja de 1-0 para el Lobo jujeño— por supuestas amenazas de dirigentes locales en el vestuario. La AFA falló a favor de Madryn y le dio el partido por ganado por 3-0. En la vuelta, disputada en Chubut, los locales sellaron su pase a las semifinales con un triunfo por 1-0.

De esta manera, habrá más drama en los cuartos de final del reducido, sea cual sea la determinación de los organizadores. Si pasa Madryn, se repasará el antecedente de 2025. Si avanza Maipú, mucho se hablará de la polémica clasificación fuera del campo de juego.

En síntesis

Mariano Closs criticó al árbitro Nicolás Ramírez tras sancionar penal en la final de Primera Nacional.

tras sancionar penal en la final de Primera Nacional. Godoy Cruz venció a Tristán Suárez con gol de Esteban Burgos y ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino.

con gol de Esteban Burgos y ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino. Resta definirse el partido suspendido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú por el reducido.