Arruabarrena premiado por la Liga Profesional tras el Superclásico contra River

Tras la victoria en el Superclásico, el Vasco recibió un galardón otorgado por la Liga Profesional de Fútbol.

Mientras Rodolfo Arruabarrena ultima detalles para la definición de la Tabla Anual y reitera que Boca Juniors aún no ha ganado nada, la Liga Profesional de Fútbol reconoció al entrenador del equipo de La Ribera. El premio, además, llega en medio de la gran polémica tras el 1-0 contra River Plate en el Superclásico.

A un paso de consagrarse como el mejor equipo del año en el fútbol argentino, no hay dudas de que Boca Juniors ha sido uno de los grandes protagonistas de 2026 y el principal del segundo semestre. En gran parte, ese mérito radica en la mano de su entrenador, el Vasco Arruabarrena, que le cambió la cara al equipo, lo estabilizó y lo volvió una máquina en los cruces directos. Los resultados están a la vista, aunque todavía no hay trofeos que los reflejen.

A pesar de que Arruabarrena insiste en dejar atrás el ruido del Superclásico y enfocarse en el mes de definiciones que se le viene a Boca en noviembre, la Liga Profesional decidió entregarle un último reconocimiento al entrenador de los Xeneizes tras un octubre de ensueño.

La Liga Profesional de Fútbol nombró a Arruabarrena como el mejor director técnico de octubre en el Torneo Clausura 2026. Boca ganó tres de los cuatro partidos que disputó por el torneo local durante ese mes y terminó octubre invicto en el plano doméstico. Aunque el premio fue anunciado tras el Superclásico, este último no entró en consideración, ya que el Boca-River se jugó el primer día de noviembre.

El #MejorDT de octubre en el #TorneoMercadoLibre 2026 🏆 llega con @ML_Argentina ➡️ Rodolfo Arruabarrena, de @BocaJrsOficial 🫡 El Xeneize tuvo un gran mes: ganó 4 partidos, clasificó a los Octavos de Final y es el líder de la Tabla General. https://t.co/b6H3lkYLuo — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 4, 2026

Datos detrás del octubre del Vasco y Boca

Otra curiosidad es que Arruabarrena no había sido elegido el mejor DT en ninguna de las fechas disputadas durante octubre. Tampoco recibió ese honor luego de la victoria ante River Plate. Aun así, le bastó para quedarse con el reconocimiento al mejor entrenador del décimo mes del año.

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Boca Juniors sumó 10 de los 12 puntos disponibles en el mes, anotando 8 goles y concediendo tan solo 3. Durante octubre, Boca vencio a Unión por 3-0, igualó con Instituto 2-2, derrotó a Talleres por 2-1 y se impuso a Independiente por la mínima en Avellaneda.

Lo que se le viene a Boca

Los fuegos de octubre ya son cosa del pasado, pero Boca buscará mantener viva esa llama de cara a un anteúltimo mes de 2026 que puede ser consagratorio, aunque también catastrófico. Todo el trabajo hecho hasta aquí deberá ser ratificado por un conjunto que llega en estado de gracia a este mes decisivo.

Sin embargo, puede bastar un solo tropiezo para que colapse la casa de naipes en Brandsen 805. Arruabarrena lo sabe y está claro que no quiere distracciones innecesarias.

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En síntesis