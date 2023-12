Luego de conocerse el resultado de las elecciones, en donde Juan Román Riquelme se impuso como el nuevo Presidente, el enfoque puertas adentro en Boca cambió y ya que se pasó a pensar en el armado del plantel de cara al 2024, en donde se definirán en las próximas semanas las altas y bajas en el equipo que dirigirá Diego Martínez.

Entre las posibles caras nuevas que aparecen en el radar xeneize, la prioridad es la incorporación de un volante creativo, pero también buscarán una alternativa para la zona defensiva con la incorporación de un zaguero central. Entre ellos, la opción más cercana es la de Alan Franco, de quien hace tiempo se conoce el interés de Boca de su pase. Sin embargo, el Xeneize no sería el único equipo interesado en Franco como refuerzo, ya que Independiente también quiere contar con sus servicios.

Actualmente en Sao Paulo, pero sin continuidad, Alan Franco ve con buenos ojos su salida del conjunto tricolor y regresar a la Argentina a sus 27 años, luego de su periplo por Brasil y Estados Unidos. Por eso, Boca e Independiente aparecen como interesados en su pase. El Xeneize picaba en punta como el único candidato, pero el equipo dirigido por Carlos Tevez se entrometió y podría enfriar las negociaciones con Boca. De todas formas, las chances que Franco arribe al Rojo -su club formador- serían mínimas debido a cuestiones económicas.

Es que Independiente no puede pagar su pase y por eso intentó gestionar un préstamo, pero el medio “Amante Meu Tricolor” -partidario de Sao Paulo-, expresó que las intenciones del club paulista no son cederlo, sino que buscan vender su pase. “En estas condiciones, el club morumbí ya ha advertido a la plantilla de Franco que las negociaciones no avanzarán“, señala el portal.

Además, desde este medio brasileño destacaron que Sao Paulo “sólo acepta liberar al defensor mediante una propuesta muy rentable“. En este sentido, informaron que Alan Franco se iría del Tricolor por montos “superiores a los 8 millones de reales (1.65 millones de dólares)“, que vendría a significar lo que Franco le costará contractualmente al club en total hasta el final de su vínculo en diciembre de 2025.

Por lo tanto, por más que Independiente se haya querido meter en el medio del posible refuerzo de Boca, todo indicaría que el Xeneize seguirá siendo el destino más cercano de Alan Franco para el futuro inminente de su carrera.

El presente de Alan Franco

En sus tiempos en Independiente de 2017 a 2021, el marcador central supo ser de los mejores del fútbol argentino en su posición. Tras un paso por la MLS en el Atlanta United, llegó a Sao Paulo y no logró alcanzar su mejor versión. Hoy por hoy, es suplente y busca una salida para volver a su nivel más alto.

Adonis Frías, otra alternativa para la zaga en Boca

Según informó el periodista Augusto César, además de Alan Franco, el nombre que tiene Boca en carpeta para la defensa es el de Adonis Frías, a quien quisieron en 2022 cuando se encontraba en Defensa y Justicia y ahora milita las filas de León de México.