El 1 de julio de este año, con el cambio de semestre, Martín Payero se marchó de Boca al vencerse su préstamo desde el Middlesbrough y se marchó a unas breves vacaciones antes de sumarse a hacer la pretemporada con el club de la segunda división inglesa la pasada semana.

Cuando tuvo que despedirse del Xeneize, el surgido en Banfield expresó un mensaje en donde, entre otras cuestiones, sentenciaba que esperaba deseoso reencontrarse con el cuadro azul y oro en algún momento.

Y si bien se marchó hace escasos días y en paralelo comenzó con la pretemporada en Inglaterra, en las últimas horas se supo que en Boca pretenden volver a incorporar al volante de 24 años que disputó 31 partidos y convirtió 5 goles en el Xeneize en el año en el que vistió la camiseta del club de la Ribera.

En realidad, Boca siempre se mostró interesado en seguir contando con Payero, pero por la elevada opción de compra de 6 millones de euros que había en el préstamo y la imposibilidad de una extensión en la cesión al quedarle un año de contrato en el Middlesbrough hicieron imposible que el volante se quede en Brandsen 805.

Ahora, la situación podría cambiar debido a que, según informó el periodista Claudio Civiello, Payero no sería tenido en cuenta en el M’Boro y por eso, Boca está atento. “La intención de Boca es dejar que Payero solucione su tema con el equipo en cuestión. Al quedarle un año, no puede salir a préstamo, pero al no tenerlo en cuenta, desde Boca quieren esperar a ver si aparece una rescisión de contrato (quedaría libre) o que se le renueve el contrato y salga a préstamo“, expresó el jornalista.

Esto habría cambiado en las últimas horas porque el Middlesbrough pretendía vender a Payero, pero no le han llegado ofertas hasta el momento, por lo que se habrían abierto las otras dos alternativas que dejan a Boca pendiente a lo que pueda pasar con su futuro. ¿Vuelve el “Hechicero” a Brandsen 805?