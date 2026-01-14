Cambian las condiciones económicas en el pase de Marino Hinestroza a Boca

Cuando parecía que todo iba a llegar a buen puerto, la novela entre Marino Hinestroza y Boca sumó un nuevo capítulo. Es por eso que el delantero aún no pudo viajar a Argentina para iniciar la revisión médica y estampar la firma con su nuevo club.

Según pudo saber Bolavip, en los últimos días hubo un desacuerdo entre Atlético Nacional y el Xeneize, por el que aún no se cerró la negociación para que Claudio Úbeda tenga a su primer refuerzo en la previa del debut contra Deportivo Riestra por el Torneo Apertura.

Es que, hay una diferencia de criterios en el 20% de la transferencia. Desde el lado de Boca pretenden que el club colombiano tenga un 20% de plusvalía en una futura transferencia del delantero de 23 años en caso de que el jugador sea vendido por más de 5 millones.

Mientras que desde el lado de Atlético Nacional, pretenden que este porcentaje no sea de plusvalía, sino que del total de una futura venta, sin importar el monto total de la transferencia que pueda darse en los próximos mercados de pases.

Más allá de esto, ambos clubes son optimistas con poder llegar a un acuerdo en los próximos días y así ponerle punto final a esta novela. Mientras tanto, Hinestroza continúa entrenando separado del plantel para llegar en buenas condiciones a Argentina.

Por otro lado, hay un punto que también demora la negociación, ya que desde la representación del futbolista afirman que hay una mínima diferencia económica en cuanto al sueldo, que también sería arreglada en los próximos días para estampar la firma.

Así las cosas, solamente falta que entre las partes arreglen mínimos detalles para que Hinestroza llegue a Boca y sea el primer refuerzo para la temporada 2026, en la que el Xeneize volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores tras dos años de ausencia.

