Carlos Palacios viajó a Chile para declarar ante la Justicia y su abogado reveló: “A Riquelme no le gusta la situación”

Tras la consagración del sábado, el volante ofensivo regresó a su país y este lunes se presentó ante las autoridades.

Carlos Palacios declaró ante la Justicia. A pesar de que solamente transcurrieron unas horas desde que se consagró Campeón de Liga con Boca el pasado sábado tras la victoria agónica contra Defensa y Justicia, el día domingo regresó a Chile y este lunes se presentó las autoridades para esclarecer su rol en una causa con carátula por tráfico de drogas.

Luego de la citación, acudió ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile para dar su testimonio como imputado en una causa de contrabando. Junto a su abogado, Felipe Moraga, el futbolista estuvo alrededor de dos horas en el establecimiento judicial brindando su versión de los hechos, que tiene a su suegro en prisión preventiva.

Carlos Palacios, mediocampista chileno de Boca, antes de declarar ante la Justicia.

Lo cierto es que la citación de Palacios se debe a una camioneta Mercedes-Benz registrada a su nombre. Dicho vehículo se estima que habría sido utilizada para transportar pasta base de cocaína, lo que derivó en la investigación policial. Tal como marca el expediente, también incluye decomisos de más de 1.400 kilogramos de sustancias ilícitas.

Cuando el mediocampista de Boca arribó al establecimiento, llegó encapuchado y visiblemente molesto ante la presencia de los medios de comunicación. “Sacame el micrófono de la cara“, le dijo a uno de los reporteros. Al ser consultado por su presencia ante la Justicia, el chileno usó la ironía y respondió: “Porque vine a ver el partido de ayer“.

🔴 La jornada de este lunes 9 de noviembre, el futbolista Carlos Palacios arribó a la Brigada Antinarcóticos de la PDI en calidad de imputado, para declarar en la causa que mantiene a su suegro en prisión preventiva por tráfico de sustancias ilícitas. pic.twitter.com/azAKCRKtJP — Meganoticias (@meganoticiascl) November 10, 2026

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Un dato importante a tener en cuenta es que, tras la consagración del sábado, el domingo Palacios viajó a su país para ver a sus hijos que viven en territorio trasandino. A su vez, vale resaltar que también aprovechó y presenció que Colo Colo salió campeón tras vencer a Ñublense y él es hincha fanático del gigante del fútbol chileno.

Pero claro, esta citación judicial lo obligó a modificar su regreso a BuenosAires, lo que le ocasionó conflictos puertas adentro del Xeneize. “Le generó muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación“, confesó su abogado.

Carlos Palacios, mediocampista chileno de Boca. (Getty Images)