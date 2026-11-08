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Ascacibar reveló su felicidad tras salir campeón de la Tabla Anual: “Esto es Boca”

El Ruso destacó lo hecho por el plantel durante toda la temporada y puso la mira en las otras competiciones que afronta el Xeneize.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca Juniors.
Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca Juniors.

Este sábado por la tarde, Boca se consagró Campeón de Liga tras convertirse en el líder absoluto de la Tabla Anual 2026 al término de la temporada regular. En una definición infartante, Enner Valencia marcó el gol en el último minuto para sellar el 1-0 frente a Defensa y Justicia, lo que desató un delirio en La Bombonera. En ese contexto, Santiago Ascacibar rompió el silencio.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

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Cabe recordar que el mediocampista llegó a principios de año a cambio de 2,6 millones de euros, procedente desde Estudiantes de La Plata y rápidamente se convirtió en titular indiscutido. Durante lo que va del año, el Ruso disputó un total de 44 partidos oficiales con el Xeneize, donde convirtió 8 goles y repartió 2 asistencias a sus compañeros.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TNT Sports, habló durante la celebración del plantel. “La verdad que estoy feliz, contento“, declaró el volante en primera instancia. Inmediatamente después, destacó el esfuerzo del equipo durante toda la temporada y expresó: “Lo fuimos buscando durante todo el año, lo trabajamos y ahora es algo muy lindo“.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca Juniors.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca Juniors.

Pocos segundos más tarde, Ascacibar sentenció: “Yo estoy acostumbrado al sufrimiento. Esto es Boca“. Sin embargo, no tardó en volver a resaltar lo hecho por los futbolistas. “Creo que el equipo mostró la personalidad y el carácter. Lo jugamos como se debe jugar una final, hasta el último minuto“, manifestó el mediocampista todoterreno.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca Juniors.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca Juniors.

Por otro lado, se refirió a la recta final de la temporada que afronta Boca, con posibilidades en todos los frentes. “Ojalá que sea el primero de muchos, vamos a trabajar para eso. Hay que festejar y disfrutarlo uno o dos días“, aseguró sin titubear al decirlo. Además, añadió: “Después hay que poner la cabeza en la copa, que es lo que viene“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Este título no lo tenía y es el primero que se juega“, sostuvo el Ruso sobre la importancia de este trofeo en su carrera como profesional. “Ganarlo para mí es un sueño que ahora tengo cumplido“, agregó sobre conquistar un título con la camiseta de Boca.

La posible agenda de Boca hasta fin de año

  • Sábado 14/11, a las 19 | Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina
  • Sábado 21/11, a las 19.30 | Boca vs. Atlético Mineiro | Final de la Copa Sudamericana
  • Semana del 25/11 | Octavos de final del Torneo Clausura
  • Fin de semana del 29/11 | Cuartos de final del Torneo Clausura*
  • Viernes 4/12 | Final de la Copa Argentina*
  • Fin de semana del 6/12 | Semifinal del Torneo Clausura*
  • Sábado 12/12 | Final del Torneo Clausura*
  • Sábado 19/12 | Trofeo de Campeones**

*Si clasifica.

**Si gana el Torneo Clausura.

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Nahuel de Hoz
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