Este sábado comenzarán los cuartos de final del Clausura y, según la inteligencial artificial, Boca y River serán dos de los cuatro semifinalistas del certamen.

Luego del triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia, los octavos de final del Torneo Clausura llegaron a su fin. Anteriormente, se habían clasificado a los cuartos River, Vélez, Independiente, Insituto, Gimnasia de La Plata, Barracas Central y Rosario Central.

Con estos 8 equipos que siguen con chances de consagrarse como campeones del Clausura, este sábado comenzará la segunda instancia de mata-mata con cuatro partidazos.

Bajo ese contexto, desde BOLAVIP recurrimos a la IA para que diera sus pronósticos en la previa de los cuartos de final. Como resultados, anticipó que los semifinalistas serán Vélez Sarsfield, River Plate, Boca Juniors y Rosario Central, dando como semis dos partidos de alto voltaje en el Amalfitani y en Arroyito, dejando a un solo partido de distancia una final superclásica. Así es el análisis completo de Gemini sobre los cuartos de final.

La predicción de la IA para los cuartos de final del Clausura

1. Vélez Sarsfield vs. Independiente

Cuándo y dónde: Sábado 28/11 a las 20:00 hs — Estadio José Amalfitani.

Sábado 28/11 a las 20:00 hs — Estadio José Amalfitani. Predicción: Pasa Vélez Sarsfield (2-1). Independiente demostró en La Paternal que sabe sufrir y golpear de contra, pero la localía y la mayor regularidad de Vélez durante todo el semestre lo ponen un escalón arriba.

2. Instituto de Córdoba vs. River Plate

Cuándo y dónde: Sábado 28/11 a las 22:00 hs — Estadio Monumental Presidente Perón (Alta Córdoba).

Sábado 28/11 a las 22:00 hs — Estadio Monumental Presidente Perón (Alta Córdoba). Predicción: Pasa River Plate (1-2 o clasificación en alargue). Instituto lo va a incomodar mucho desde la intensidad y el orden, pero el peso específico del plantel millonario en partidos mano a mano inclina la balanza.

3. Rosario Central vs. Barracas Central

Cuándo y dónde: Domingo 29/11 a las 17:00 hs — Estadio Gigante de Arroyito.

Domingo 29/11 a las 17:00 hs — Estadio Gigante de Arroyito. Predicción: Pasa Rosario Central (2-0). Barracas intentará hacer un partido largo y trabado, pero Central tiene herramientas suficientes para abrirlo en los 90 minutos.

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4. Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

Cuándo y dónde: Domingo 29/11 a las 20:30 hs — Estadio Alberto J. Armando.

Domingo 29/11 a las 20:30 hs — Estadio Alberto J. Armando. Predicción: Pasa Boca Juniors (2-0). El Lobo va a buscar incomodar y llevar la serie al límite, pero Boca debería imponer su localía y contundencia sin necesidad de llegar a los penales.

Días y horarios de los cuartos de final

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

20:00 – Vélez Sarsfield vs. Independiente

22:00 – Instituto de Córdoba vs. River Plate

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central

20:30 – Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

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Los equipos arbitrales de los cuartos de final del Clausura

Vélez – Independiente

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

Instituto – River

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

Rosario Central – Barracas Central

Árbitro: Pablo Dovalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

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Boca – Gimnasia

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

Así están los cruces de cuartos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto de Córdoba vs. River Plate

Vélez Sarsfield vs. Independiente

Lado derecho de la llave

Rosario Central vs. Barracas Central

Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata