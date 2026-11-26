Luego del triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia, los octavos de final del Torneo Clausura llegaron a su fin. Anteriormente, se habían clasificado a los cuartos River, Vélez, Independiente, Insituto, Gimnasia de La Plata, Barracas Central y Rosario Central.
Con estos 8 equipos que siguen con chances de consagrarse como campeones del Clausura, este sábado comenzará la segunda instancia de mata-mata con cuatro partidazos.
Bajo ese contexto, desde BOLAVIP recurrimos a la IA para que diera sus pronósticos en la previa de los cuartos de final. Como resultados, anticipó que los semifinalistas serán Vélez Sarsfield, River Plate, Boca Juniors y Rosario Central, dando como semis dos partidos de alto voltaje en el Amalfitani y en Arroyito, dejando a un solo partido de distancia una final superclásica. Así es el análisis completo de Gemini sobre los cuartos de final.
El reclamo de Platense sobre la sede de Santiago del Estero, a días de la final de Copa Argentina contra Boca
La predicción de la IA para los cuartos de final del Clausura
1. Vélez Sarsfield vs. Independiente
- Cuándo y dónde: Sábado 28/11 a las 20:00 hs — Estadio José Amalfitani.
- Predicción: Pasa Vélez Sarsfield (2-1). Independiente demostró en La Paternal que sabe sufrir y golpear de contra, pero la localía y la mayor regularidad de Vélez durante todo el semestre lo ponen un escalón arriba.
2. Instituto de Córdoba vs. River Plate
- Cuándo y dónde: Sábado 28/11 a las 22:00 hs — Estadio Monumental Presidente Perón (Alta Córdoba).
- Predicción: Pasa River Plate (1-2 o clasificación en alargue). Instituto lo va a incomodar mucho desde la intensidad y el orden, pero el peso específico del plantel millonario en partidos mano a mano inclina la balanza.
3. Rosario Central vs. Barracas Central
- Cuándo y dónde: Domingo 29/11 a las 17:00 hs — Estadio Gigante de Arroyito.
- Predicción: Pasa Rosario Central (2-0). Barracas intentará hacer un partido largo y trabado, pero Central tiene herramientas suficientes para abrirlo en los 90 minutos.
4. Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata
- Cuándo y dónde: Domingo 29/11 a las 20:30 hs — Estadio Alberto J. Armando.
- Predicción: Pasa Boca Juniors (2-0). El Lobo va a buscar incomodar y llevar la serie al límite, pero Boca debería imponer su localía y contundencia sin necesidad de llegar a los penales.
Días y horarios de los cuartos de final
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
- 20:00 – Vélez Sarsfield vs. Independiente
- 22:00 – Instituto de Córdoba vs. River Plate
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
- 17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central
- 20:30 – Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata
Los equipos arbitrales de los cuartos de final del Clausura
Vélez – Independiente
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Sebastián Habib
Instituto – River
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
Rosario Central – Barracas Central
Árbitro: Pablo Dovalo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mariano Ascensi
Boca – Gimnasia
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
Así están los cruces de cuartos de final
Lado izquierdo de la llave
- Instituto de Córdoba vs. River Plate
- Vélez Sarsfield vs. Independiente
Lado derecho de la llave
- Rosario Central vs. Barracas Central
- Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata