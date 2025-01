Sumar cinco jugadores nuevos en pocos días de mercado no le alcanza a River. Marcelo Gallardo quiere más para la temporada 2025 con vistas a los torneos locales, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Por eso, en los próximos días, hay que estar atentos a lo que pueda pasar en Núñez porque hay hasta cuatro futbolistas que podrían ser nuevos refuerzos.

Tal como hemos contado en BOLAVIP, River ya cerró hasta cinco futbolistas. De los regresos de Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta a las oportunidades de mercado que fueron Gonzalo Tapia y Matías Rojas y sin olvidar a Giuliano Galoppo. La dirigencia encabezada por Jorge Brito supo moverse en silencio y abrochó a todos estos jugadores cuando ni siquiera se completó la primera semana de enero.

Todos estos jugadores estarán a disposición de Gallardo una vez que River arranque la pretemporada. Pero se espera por más. Hay algunos puestos que necesitan de algunas caras nuevas para tratar de solventar algunas deficiencias, que se han visto en el segundo semestre de 2024. Vamos a repasar nombre por nombre y cómo van las negociaciones.

Gonzalo Montiel

Sería el tercer regreso de un ex River al equipo de Marcelo Gallardo en este mercado. Sin embargo, habrá que tener paciencia con su posible vuelta, ya que todo depende de lo que pase en Sevilla.

Gonzalo Montiel, cerca de volver a River (Buda Mendes/Getty Images).

Con el jugador hay un acuerdo de palabra para volver al club cuando logren arreglar su salida de Sevilla. Este sábado jugó de titular por Copa del Rey en la derrota ante Almería. Todavía cuenta para el técnico Francisco García Pimienta, pero el club necesita vender para no tener problemas de Fair Play Financiero.

Por Montiel, Sevilla espera recibir 5 millones de dólares por el 100 por ciento del pase. Todo parece cuestión de tiempo para que ‘Cachete’ vuelva a vestir la camiseta riverplatense.

Sebastián Driussi

Su nombre empezó a crecer en la consideración en las últimas horas. Marcelo Gallardo necesita sumar referencias en ataque y el actual jugador de Austin FC sería otro viejo conocido que podría volver. Sin embargo, su salida de la MLS no es fácil.

Sebastián Driussi, delantero de Austin (Imago).

Hay un visto bueno de Driussi para volver a River, pero todavía no hay acuerdo desde lo económico para su contrato. A su vez, desde el club de Núñez están dispuestos a hacer una oferta, pero de momento no hay precisiones sobre montos o condiciones de pago. Es una operación difícil y por la que buscarán avanzar fuerte en los próximos días.

Lucas Esquivel

Con la salida de Enzo Díaz a Sao Paulo, el lateral izquierdo tiene como opciones a Marcos Acuña y Milton Casco. Pero Gallardo quiere otro nombre para no sufrir ningún tipo de sobresalto si alguno de los dos se lesiona. Por eso, en las últimas horas, hubo un llamado para conocer las condiciones de Lucas Esquivel.

Lucas Esquivel, lateral izquierdo que descendió con Paranaense (Heuler Andrey/Getty Images).

El ex Unión descendió con Athletico Paranaense a la Serie B de Brasil. Y su club no ve con malos ojos una salida, aunque pide una cifra de 3.5 millones de dólares por el 50 por ciento de su ficha. El ‘Millonario’ evalúa hacer una oferta por un préstamo con opción de compra.

Jonathan Calleri

Por último, aparece ese centrodelantero que puede llegar en caso de que Miguel Borja o Adam Bareiro se puedan ir. Jonathan Calleri está entre las alternativas que maneja la dirigencia, aunque claro, como sucede con el caso Driussi, no es una operación sencilla.

Jonathan Calleri, delantero de Sao Paulo (Pedro H. Tesch/Getty Images).

Al ex All Boys y Boca deberían ofrecerle un contrato importante debido a que en Brasil lo tiene. También deberán hacer una buena propuesta al Sao Paulo para convencerlo de vender. Hay una buena relación entre ambas dirigencias por las recientes operaciones de Galoppo y Díaz. Desde dentro de River no ven imposible la llegada de este ‘9’.

