Se asoma junio y con él llega el tan esperado mercado de pases, en el cual los equipos de la Liga Profesional con aspiraciones a campeonar en el segundo semestre de 2023 se refuerzan con piezas importantes. En el caso de Boca, Jorge Almirón empieza a pensar en posibles incorporaciones para pelear la CONMEBOL Libertadores 2023.

Y los hinchas no se quedan atrás con la sugerencia de refuerzos. Hace algunos días, el nombre de Jonathan Calleri se ubicó entre los temas más conversados en Twitter ante la falta de gol de los actuales delanteros del Xeneize y más de un fanático sueña con su vuelta, pero tanto el jugador como el Consejo de Fútbol avisaron que su regreso será más que dificultoso.

“De Boca no me llamó nadie, pero en San Pablo no me dejan ir ni loco”, fue el mensaje que Calleri le hizo llegar al periodista Leo Gabes en plena emisión de ESPN F12. A estas palabras se le sumaron las declaraciones de Chicho Serna, uno de los encargados de administrar el fútbol profesional en Boca.

“Tiene un contrato recién renovado en Brasil y por muchos años. Sabemos que no es fácil por cómo manejamos el mercado. Estamos en el diario de tratar de convencer a quienes creemos que deben defender nuestra camiseta”, explicó el integrante del Consejo de Fútbol en el programa Boca de Selección. La ilusión está intacta, claro, pero habrá piedras en el camino.