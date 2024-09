Boca sumó siete refuerzos en este mercado de pases y todavía va por más. El Xeneize tiene tiempo hasta el 6 de septiembre para sumar caras nuevas -del fútbol argentino- y el apuntado es Claudio Aquino, una de las grandes figuras de Vélez. Desde el club de la Ribera admitieron interés, en Liniers no quieren saber nada con el asunto y quien habló del tema tras la goleada del Fortín ante Independiente Rivadavia es el propio futbolista.

“Fue una semana rara para mí en lo personal. Sé del interés de Boca y hablé con Fabián Berlanga -presidente de Vélez- y Ricky Álvarez diciéndoles que yo la cláusula de salida no la voy a ejecutar, que estoy bien en Vélez, estoy tranquilo. También les dije que si ellos hablaban con otro club y llegaban a algún acuerdo, ya es decisión de ellos”, afirmó Aquino.

Además, agregó: “No me quiero ir del club que tanto cariño me da, tanto los hinchas como la gente que trabaja acá y mis compañeros. No es fácil conseguir eso de un día para el otro y no me gustaría irme mal del club y menos en el momento que estamos ahora”.

Claudio Aquino ante Boca. (Foto: Getty).

Quinteros se pronunció

Gustavo Quinteros, entrenador de Vélez Sarsfield habló de la situación de Aquino en conferencia de prensa: “Claudio Aquino tiene la posibilidad de ir a otro club por una decisión personal. Nosotros le damos todo el afecto y todo lo que necesita para ser feliz acá en Vélez. Ojalá se pueda quedar con nosotros y que podamos lograr con él el objetivo”.

Aquino se lesionó contra Independiente Rivadavia

Este sábado, el Fortín recibió a Independiente Rivadavia y lo goleó por 4 a 0, pero no todo fue felicidad en Liniers ya que Claudio Aquino debió ser reemplazado. El futbolista sufrió un esguince en su tobillo y se lo vio saliendo del club con dolor, pero sin bota, por lo que pareciera ser algo leve. Además, el tobillo es una articulación noble y se espera que pueda estar disponible para el duelo ante San Lorenzo a disputarse en dos semanas. Cabe recordar que el próximo fin de semana no habrá fecha por el parate por las Eliminatorias Sudamericanas.