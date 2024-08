Claudio Aquino se convirtió en uno de los últimos objetivos de Boca en el mercado de pases, pero no es sencillo sacarlo de Vélez. El Xeneize llamó al jugador y estaba dispuesto a pagar el millón y medio necesario para que ejecute su cláusula de rescisión, algo que temían en Liniers.

Con el Fortín peleando el campeonato, su dirigencia no quería saber nada con la salida de uno de sus mejores jugadores. En ese contexto, Fabián Berlanga, presidente del actual líder de la Liga Profesional, reveló qué fue lo que le dijo el futbolista en una charla privada.

“Hoy estuve con Claudio. Él reconoce los llamados de Boca porque es muy frontal. Pero me aseguró que no va a ejecutar la cláusula de rescision porque está muy bien acá y no había pensado en irse“, expresó el mandamás en diálogo con Mar de Vélez.

El propio jugador le dio su palabra al presidente que no se irá en este mercado de pases y cumplirá con su contrato hasta fin de año. Una vez terminado el semestre, el ex-Independiente se sentará a evaluar qué opción es mejor para su futuro y el Xeneize será una alternativa.

Días atrás, en diálogo con BOLAVIP, Berlanga había adelantado que la medida “es con todos los jugadores del plantel, sobre todo con los denominados titulares. No vamos a vender jugadores que nosotros estamos necesitando para lograr el objetivo, de ninguna manera“.

La carrera de Claudio Aquino

El futbolista de 32 años debutó como profesional en Ferro y pasó también por Defensa y Justicia antes de hacer su presentación en la máxima categoría, de la mano de Godoy Cruz. En 2015 llegó a Independiente, su primer equipo grande, y luego saltó a Fluminense, en dónde solo jugó dos partidos.

En su regreso a Argentina vistió los colores de Belgrano y Unión, por cortos períodos de tiempo, antes de convertirse en una estrella del fútbol paraguayo. La rompió en Guaraní y se ganó el llamado a Cerro Porteño, en dónde también tuvo un enorme paso entre 2020 y 2023, justo antes de su arribo a Vélez.